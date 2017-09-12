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Evde internet masrafının yarısı Vodefone'dan

- "Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş" kampanyasıyla Vodafone'a gelen ailelere internet paketlerinde ilk 3 ay yüzde 50 indirim yapılacak

Evde internet masrafının yarısı Vodefone'dan

İSTANBUL (AA) - "Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş" kampanyasıyla Vodafone'a gelen ailelere internet paketlerinde ilk 3 ay yüzde 50 indirim yapılacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, okul telaşı yaşayan ailelerin bütçesine katkıda bulunacak yeni bir ev interneti kampanyası başlattı.

Okula dönüş dönemine özel olarak tasarlanan "Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş" kampanyasında, eylül ve ekim aylarında yeni abonelere özel olarak ayda 29,90 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak tüm ADSL ve fiber paketlerinde ilk 3 ay yüzde 50 indirim uygulanacak.

Vodafone, ayrıca aileler için A101'den 50 liralık hediye çeki de verecek.


- "Ailelerin okul bütçesine katkıda bulunuyoruz"


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Vodafone'un mobil ve sabit iletişim hizmetlerini tek çatıdan sunan bir "genişbant telekomünikasyon şirketi" olduğunu kaydetti.

Dijitalleşme vizyonlarıyla sadece mobil değil ev kullanıcılarının da hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ettiklerini aktaran Aksoy, bu doğrultuda her evin ihtiyacına göre tasarlanmış uygun fiyatlı teklifler geliştirdiklerini bildirdi.

Aksoy, içinde bulunulan okula dönüş döneminde ailelerin artan bütçe telaşını anladıklarını belirterek, "Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik geliştirdiğimiz yeni 'Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş' kampanyasıyla, okula dönüş dönemine özel olarak tüm ADSL ve fiber paketlerimizde ilk 3 ay yüzde 50 indirim yaparak ailelerin bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bununla birlikte A101'den verdiğimiz 50 liralık hediye çekiyle de ailelerin bütçesine yaptığımız katkıyı artırıyoruz. Vodafone olarak, abonelerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- Ücretsiz kurulum, 7/24 destek


Vodafone'un tüm paketlerinde geçerli olacak yeni "Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş" kampanyası için siparişten kuruluma kadar tüm süreçler Vodafone ekipleri tarafından yönetiliyor.

Abone, başvurunun ertesi günü aranıyor ve eve gelen ekiplerce kurulum ücretsiz yapılıyor. Tüm ürünler için özel destek ekipleri 7/24 hizmet veriyor. Ev interneti alan aboneler, avantajlı cihaz tekliflerinden de yararlanabiliyor.

Vodafone'un yeni kampanyasından faydalanmak isteyen abonelerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri ya da 0850 542 0 542 numaralı telefonu aramaları yeterli oluyor.

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