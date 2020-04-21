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‘Evde Kal’ bitmedikçe mağazalar açılmayacak

Perakendede yer alan hazır giyim sektörü, Türkiye’de ilk corona virüs vakasının 11 Mart’ta görülmesinin ardından yapılan ‘evde kal’ çağrısına uyarak, hızlı bir refleksle, alışveriş merkezleri (AVM) ve cadde mağazalarını hemen kapattı.

‘Evde Kal’ bitmedikçe mağazalar açılmayacak
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AVM yatırımcısının ‘15 Mayıs gibi AVM’leri açmak istiyoruz’ söylemine karşı olduğunu belirten Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı İzzet Stamati, “Bizler AVM’lerin ve cadde mağazalarının kiracıları olarak, resmi mercilerin ‘evde kal’ sloganı değişmediği sürece, mağazalarımızı ‘önce sağlık’ düşüncesiyle açmayacağız” diye konuştu.

Ürünler indirimli olacak

Hazır giyimin, korona salgınından en fazla etkilenen sektör olduğunu belirten İzzet Stamati, “Aldığımız yara ağır. Henüz kış ürünlerimizin indirimi devam ederken, yaz ürünlerinin birçoğu imalatçılarda, gümrüklerde ve merkez depolarımızda kaldı. En iyi ihtimalle haziran ayı içerisinde mağazalarımızı açacağımızı düşünürsek, rafa giren tüm ürünler indirimli olarak satılacaktır” dedi. Stamati, bu nedenle tüm sektörler çalışmaya başlamadan, şimdiki sözleşmelerden kira almanın mantıken mümkün olmayacağını ifade etti.

 ‘6 ay kirasız’ dönem talebi

İzzet Stamati, şunları söyledi: “2020 ilkbahar-yaz sezonunu ve bayram alışverişini kaçıracağımızı, ayrıca yerli ve yabancı turistlerin olmayacağını da hesaba katarak, işe dönüşten sonra 3 ile 6 ay mutlaka kirasız dönem geçirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da makul seviyede ciro üzerinden kira ödenmesi konusunda AVM yatırımcıları ile mutabakat yapmak zorundayız. Türkiye’deki perakendenin yurtdışına göre şekillendirilmesi, Çin’de AVM’lerin yüzde 50 kapasite ile açıldığının örneklenmesi son derece yanlıştır.”

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