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Evden 6 kamyon çöp çıktı

- Mersin'de bir apartmanın zemin katındaki daire, belediye ekiplerince çöplerin çıkarılmasının ardından dezenfekte edildi

Evden 6 kamyon çöp çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir daireden 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, şikayet üzerine Öğretmenler Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireyi temizlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, T.M'nin oturduğu dairenin çöplerle kaplı olduğu ve çevreye kötü koku yaydığını belirledi. Çalışmalar sonucunda evden 6 kamyon çöp çıkartıldı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından daire ilaçlanıp dezenfekte edildi.

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