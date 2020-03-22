Evden çalışmak kolaylaşıyor

Uzaktan çalışma eğilimi, verimliliğin artırılıp sabit giderlerinin azaltılması gibi avantajlarla iş hayatında uzun süredir konuşuluyor. Bu eğilim, koronavirüsün (Kovid-19) dünya geneline yayılıp Dünya Sağlık Örgütü tarafından sonra “salgın hastalık” olarak kabul edilmesinden sonra daha fazla konuşulmaya başlandı.

Nisan ayının sonuna kadar ücretsiz

Geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalması bu eğilimi hızlandırdı. Şirketlerin olduğu kadar, çalışanların da yeni iş süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. İmzaları kağıt ortamında dijitale taşırken, mobil uygulamaların artan kullanım alanlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil Letsign platformu, istenilen zaman ve istenilen yerde yasal geçerli imza atılmasını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde imzaların uzaktan atılıp iş süreçlerinin kesintiye uğramaması için LetSign platformunu tüm kullanıcılar için Nisan ayının sonuna kadar ücretsiz sunacağız.” bilgisini verdi.

Çıktı almaya, kargoya gerek yok

LetSign’ın kurumsal olduğu kadar, bireysel kullanım için de cazip bir platform olduğuna dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Klasik kağıt kültüründe imza süreçleri, zaman ve emek kaybını beraberinde getiriyor. Alınan çıktılar masadan masaya, kargı ile ofisten ofise gönderiliyor. İmzaları dijitale taşıyarak bu karmaşanın önüne geçmeyi hedefledik. Hayatı kolaylaştıran bu platformda farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılayan alternatifler de oluşturduk.” açıklamasında bulundu.

E-imza da var, mobil imza da

LetSign, karşılıklı imza veya onay gerektiren dokümanların tek bir platform üzerinden paylaşılmasını, dağıtılmasını, hedef sistemlere aktarımını sağlıyor. Kullanıcılar, elektronik veya mobil imza ile imza atabiliyor, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabiliyor. Bu platformda imzalama işlemi saniyeler içinde gerçekleşebiliyor. Üstelik imzası talep edilen kişinin LetSign paketi kullanması zorunlu değil. İmza atabilmek için dokümanın bilgisayara indirilmesi ve başka bir imzalama aracına sahip olması da gerekmiyor.

Karşılıklı yorum yapılabiliyor, dijital asistan süreci takip ediyor

LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapılmasına da izin veriyor. Doküman üzerinde çalışan firmalar veya kişiler LetsChat özelliği sayesinde görüşlerini dijital ortamda birbirlerine aktarabiliyor. LetAssistant ise iş akış dosyalarınızı takip ediyor, hatırlatmaları yapıyor ve kullanıcıya süreç raporu sunuyor. Ayrıca kullanıcı imza atamayacağı durumlarda isterse kendi rızasıyla mail adresine gelen dokümanlara imza yetkilisi atayabiliyor. Günlük hayatında ise vekil olarak atadığı kişiyi de Letsign platformunda vekili olarak atayabiliyor.