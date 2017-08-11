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Evden kaçan genç kız polise teslim edildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde evden kaçan genç kız, hareketlerinden şüphelenen esnafın haber vermesi sayesinde polis tarafından teslim alındı.Merkez Sarıçam ilçesinde, Kozan'dan gelen minibüsten inen S.B. (14) çevredeki esnafın...

Evden kaçan genç kız polise teslim edildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde evden kaçan genç kız, hareketlerinden şüphelenen esnafın haber vermesi sayesinde polis tarafından teslim alındı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, Kozan'dan gelen minibüsten inen S.B. (14) çevredeki esnafın dikkatini çekti. Bir oto tamir atölyesinin önünde durarak etrafa bakan kızın hareketlerinden şüphelenen çalışanlar, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin S.B'nin ai̇lesi̇yle yaptıkları telefon görüşmesi̇nde, ailenin kızlarının evden ayrıldığından haberlerinin olmadığı ortaya çıktı.

S.B'nin, "İlçede yaşayan teyzeme geldim." demesi üzerine ekipler, mahalle aralarında gezerek kızın teyzesinin evini bulmaya çalıştı ancak ev bulunamadı.

Ekipler, S.B'yi ailesine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü.




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