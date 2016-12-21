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Evden uzaklaştırılan kişinin eşini öldürdüğü iddiası

- Mersin'in Tarsus ilçesinde evden uzaklaştırma cezası verilen eşi tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın yaşamını yitirdi

Evden uzaklaştırılan kişinin eşini öldürdüğü iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ay evden uzaklaştırma cezası verilen eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Taşobası Mahallesi'nde 12 yıllık eşi Sevinç A'ya (35) şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemece 3 ay evden uzaklaştırılan işitme ve konuşma engelli Nuri A, cezasına rağmen gittiği evde karısıyla kavga etti.

Nuri A'nın, sırtından ve göğsünden bıçakladığı eşi, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay sırasında yatak odasını ateşe vererek evde küçük çaplı yangına yol açan Nuri A, gözaltına alındı.

Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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