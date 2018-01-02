Everest'e yalnız tırmanmak artık yasak

ANKARA (AA) - Nepal, dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e tek başına tırmanan dağcılara yasak getirdi.

Kyodo ajansı, Nepal'in, kaza sayısını azaltmak için dağcılık mevsiminin ilkbaharda başlamasıyla Everest dahil ülkedeki dağlara yalnız başına tırmanmayı yasakladığını duyurdu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelere göre, görme engelliler ve iki uzvu eksik olanlar dağlara tırmanamayacak.

Yeni kurallar, güvenliği sağlamanın yanı sıra Şerpa kılavuzlarının istihdamını artırmayı amaçlıyor.

Yasak, bazı profesyonel dağcıların ve fiziksel engellilerin eleştirisine neden oldu.

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.