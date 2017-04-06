"Evet diyen de hayır diyen de bizim insanımız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Referandum bir demokrasi yarışı, 'evet' diyen de bizim insanımızdır, 'hayır' diyen de bizim insanımızdır. Biz 'hayır' diyenin de tercihine saygı duyuyoruz, 'evet' diyenin de tercihine saygı duyuyoruz. Burada kimse kimseyi ötekileştirmesin." dedi.

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Destici, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini, sınırın öbür tarafındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

PKK terör örgütünün eylemlerine hala devam ediyor olmasının, ülkenin bütünlüğüne ve milletin istiklaline, istikbaline ne derece kast ettiklerinin göstergesi olduğunu dile getiren Destici, "15 Temmuz'da bu tehlikeleri yaşadık ama milletimizin feraseti, Rabbimizin desteğiyle de bu belayı def ettik. İnşallah bu milletin bu inancıyla, bu ferasetiyle kendi üzerine gelebilecek bütün bu ve buna benzer belaları da def etme gücü vardır. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi muhafaza edelim." diye konuştu.

- "Kerkük bir Türk şehridir ve Türk şehri olarak kalacaktır"

Destici, Kerkük'teki gelişmelere değinirken de şunları söyledi:

"Yaşananlar, buradaki Türkmenleri yok etme, sürme, yok sayma girişimi. Bunlara Türkiye'nin sessiz kalması mümkün değil. Mutlaka ama mutlaka Türkiye buna müsaade etmeyecektir ve gerekli cevabı da verecektir. Zaten sözlü olarak verilmiştir, Cumhurbaşkanı tarafından. Bundan sonra fiili olarak da verilir. Eğer bunda ısrar ederlerse önce ekonomik yaptırımlar gelir, peşine siyasi yaptırımlar gelir ve en nihayetinde askeri yaptırımlar. Türkiye'nin bunu yapacak gücü de kuvveti de Allah'ın izniyle kudreti de var. Kerkük bir Türk şehridir ve inşallah ebediyete kadar da bir Türk şehri olarak kalacaktır. Bir Türk şehri olarak kalmasının yolu da oradaki Türkmenleri sonuna kadar Türkiye'nin desteklemesidir."

- "16 Nisan'da biz sistem değişikliğini onaylayacağız"

Destici, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin olarak da "Referandum bir demokrasi yarışı, 'evet' diyen de bizim insanımızdır, 'hayır' diyen de bizim insanımızdır. Biz 'hayır' diyenin de tercihine saygı duyuyoruz, 'evet' diyenin de tercihine saygı duyuyoruz. Burada kimse kimseyi ötekileştirmesin." dedi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz" şeklindeki ifadelerine değinen Destici, şunları kaydetti:

"Çıkıyor bir milletvekili 'evet' diyenleri denize dökmekten bahsediyor. Bu ne biçim bir densizliktir? Biz, kadını, genci ve yaşlısıyla düşmanı denize döktük. 'Evet' diyeni denize dökmekten bahsetmek nasıl bir densizliktir, ne büyük bir hakarettir, ne büyük bir ayrımcılıktır? Toplumu kamplaştıracak ve çatıştıracak bir söylemdir. Bu tür söylemlerden uzak durmak lazım. Evet, hayır için ne komşunuzu üzün, ne arkadaşınızı üzün.

Sistem değişikliği de geçer ama bizler yarın yine birlikte ve beraber yaşayacağız. Dolayısıyla önceliğimiz devletimiz, ülkemiz, milletimiz, birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bu sistem hatalı, değişecek. Yeni gelen sistem de hatalı olursa o da değişir. Bunun telafisi var ama devletin bekası sıkıntıya girerse, ülkenin bütünlüğü sıkıntıya girerse, milletin istiklali ve istikbali sıkıntıya girerse, bunun telafisi çok güç olur. Onun için biz BBP olarak, milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek için 'evet' diyeceğiz. Millet kime verdiyse yetkiyi o kullansın kardeşim, niye korkuyorsunuz? 16 Nisan'da biz sistem değişikliğini onaylayacağız."

- AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Destici, "Anadolu Ajansı, ülkemizde ve Türkiye dışında da 50'ye yakın ülkede faaliyet gösteren, Türkiye'nin dışarıda doğru anlaşılması adına haberlerin doğru servis edilmesi, aktarılması hem de dışarıdaki haberlerin Türkiye'ye doğru aktarılması adına da önemli bir vazife görüyor." dedi.