Evi yanan yaşlı kadına hayırseverlerden yeni ev

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 4 ay önce evi yanan 71 yaşındaki Nuriye Kor için hayırseverlerin bağışlarıyla yeni ev yaptırıldı.

İlçeye bağlı Çaykıyı köyünde 7 Mayıs'ta çıkan yangın sonucu Nuriye Kor'un tek başına yaşadığı iki katlı ahşap ev, içindeki eşyalarla kül oldu.

Yangının ardından komşularının evine sığınan yaşlı kadına yeni ev yaptırılması için Çaykıyı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında yurt içi ve yurt dışından yapılan bağışlarla toplanan 95 bin lira ile Kor'un yanan evinin yerine betonarme yeni bir ev yaptırıldı ve yeni eşyalar alındı.

Yapımı tamamlanan evin yaşlı kadına teslimi nedeniyle köyde tören düzenlendi.

Kampanyaya öncülük eden dernek başkanı Kerim Aydoğan, burada yaptığı konuşmada, evin yapımına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Evin yapıldığı yerdeki hafriyat çalışmasının İnebolu Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Aydoğan, "Her işte olduğu gibi köy halkımız cömertlik gösterdi ve bu işin üstesinden geldik." dedi.

Konuşmaların ve duanın ardından evin anahtarı, Nuriye Kor'a teslim edildi.

Yeni evine giren Kor, "Allah hepinizden razı olsun. Zor günümde bana el uzattınız. İstediğimden çok daha güzel bir eve sahip oldum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Kadir Yıldırım











