GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her alanda koruyucu, önleyici tedbir dediğimiz şey, dünyada yükselen bir değer haline geldi. Azıcık dokununca, mücadele edince, empati yapınca her şeyin nasıl değişebildiğini görüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığının onayı, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA), Sanofi Pasteur ve yerel yönetimlerin desteğiyle hayata geçirilen "Evimizin Sağlık Elçileri Projesi" eğitim toplantısı, Gaziantep Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, projenin Gaziantep'ten başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Önce insan" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Şahin, bu kapsamda eğitim ve sağlık alanına büyük önem verdiklerini belirtti.

Sağlıklı yaşamın önemine değinen Şahin, proje 81 kente yayıldığında daha sağlıklı Anadolu ve Türkiye hedefi için çok önemli adım atılmış olacağını vurguladı.

Özellikle gönüllülerin çabalarını, emeklerini çok kıymetli bulduğunu dile getiren Şahin, eğitim ve sağlık alanında gönüllülüğün artmasını istediğini kaydetti.

Projeyle toplumda farkındalık oluşturulduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bu projenin önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'ye etkin şekilde yayılmasını temenni ediyoruz. Bizleri çok heyecanlandıran bu projeye katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. 2 milyon nüfusun yaşamına, eğitimine dokunmak için çalışmalar yapıyoruz. Açtığımız kurslarda binlerce anne ve çocuk eğitim alıyor. Yaptığımız bu çalışmanın sonunda hayat boyu öğrenmenin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Her alanda koruyucu, önleyici tedbir dediğimiz şey, dünyada yükselen bir değer haline geldi. Azıcık dokununca, mücadele edince, empati yapınca her şeyin nasıl değişebildiğini görüyoruz. İşte o yüzden bu tarz çalışmalar çok önemli. Zaman paylaşma ve koordinasyon zamanı. Paylaşarak, koordine olarak bütün Anadolu'nun enerjisini birleştirdiğimiz zaman, bir kadına, bir çocuğa dokunursak, onun daha sağlıklı yaşamasına fırsat verirsek bunun büyük mutluluğu var."

ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi ise Anadolu'nun tamamına yayılan projeyle, hastalıklardan korunma konusunda anneleri bilgilendirmek ve her evde bir sağlık elçisi oluşturmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Gazeteci Balçiçek İlter'in moderatörlüğünde düzenlenen program kapsamındaki eğitimlere, iş adamı Saadettin Saran, Prof. Dr. İrem Yaluğ Ulubil, Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Opr. Dr. Dilek Avşar, Dr. Özlem Cankurtaran, gazeteci Murat Güloğlu ve Sanofi temsilcileri de katıldı.

- "Evimizin Sağlık Elçileri" projesi

Önlenebilir hastalıklara dikkati çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, gelecek yıl 11 ilde eğitimler verilecek. Projeyle toplumun, hastalıklardan korunma konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.