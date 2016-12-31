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Evin altındaki ahırdan 28 koyun çaldılar

- Niğde'de akrabalarının evinin altındaki ahırdan 28 koyun çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Evin altındaki ahırdan 28 koyun çaldılar

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir evin altındaki ahırdan 28 koyun çaldığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Efendibey Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Yağız (80), evinin altındaki ahırda bulunan 28 koyunun çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu bir kısmı 2 araca yüklenen ve geri kalanları da 5 kilometre sürülerek kaçırılan koyunlardan 21'i, Aktaş beldesi civarında bulundu. Bölgede terk edilen ve koyunların yüklendiği tahmin edilen araçta yapılan aramada, 3 tüfek ve yaklaşık 200 gram esrar ele geçirildi.

Koyunları çaldıkları iddiasıyla M.Ş.Ö, A.E. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılardan M.Ş.Ö'nün yaklaşık 4 ay önce denetimli serbestlikten yararlandığı, silahla yaralama, hırsızlık ve tehdit gibi 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

- Koyunlara, engelli kardeşleri için bakıyorlarmış

Abdullah Yağız'ın oğlu Sait Yağız (45), gazetecilere yaptığı açıklamada, yavrulama döneminde oldukları için koyunları sık sık kontrol ettiklerini söyledi.

Sait Yağız, "Zihinsel engelli bir kardeşim babama, gece ahırdan sesler geldiğini söylemiş, babam da 'bir şey yoktur' demiş. Bir saat sonra babam ahırı kontrol ettiğinde, hayvanların olmadığını ve kapının zorlanarak açıldığını görmüş." ifadelerini kulandı.

Koyunların çalınması üzerine polise haber verdiklerin anlatan Yağız, "Aktaş'ta yakalamışlar hırsızları. Biz de babamla gidip hayvanları orada teşhis ettik. Hayvanlarımızı teslim aldık. 7'si eksik. Çalanlar da babamın dayı çocukları, akrabalığımız var." dedi.

Yağız, koyunları engelli kardeşleri Ahmet (41) ve Mahmut Yağız (43) için aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akli dengesi yerinde olmayan 2 kardeşim var. Sırf onları evde tutmak, sağa sola gitmemeleri için koyun bakıyoruz. Babam emekli, paraya ihtiyacı yok, biz de parasında değiliz ama sırf 2 engelli kardeşim koyunlarla uğraşsın diye bakıyoruz. İkisi de hayvanları sever."

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AhırHIRSIZLIKKoyunNiğde
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