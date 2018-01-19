İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı, pilot uygulamasını Gaziantep’te başlattığı "Evin Küçük Mühendisleri Projesi" nde anaokulu öğretmenlerine cinsiyet eşitliği, ön yargısız eğitim ve mühendislik meslekleri ile ilgili eğitim verdi.

Limak Vakfı açıklamasına göre, eğitim döneminin tamamında mühendisliği teşvik için projeler geliştiren Limak Vakfı, kız öğrenciler başta olmak üzere geleceğin mühendislerinin yetiştirilmesi için faaliyetler yürütüyor. Geçen yıl düzenlenen basın toplantısı ile pilot uygulaması başlayan "Evin Küçük Mühendisleri Projesi"nde ikinci aşama olan anaokulu öğretmenleri eğitimi, Gaziantep Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eğitim toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç, "Vakıf olarak projemizin pilot uygulamasını Gaziantep’te paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Projemize eğitimci ve ailelerin gösterdiği yoğun ilgiden son derece memnunuz. Aldığımız geri dönüşler, bize yapmış olduğumuz faaliyetlerin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Türkiye’nin diğer illerinde de projemizi uygulamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Toplantıda bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ise, “Gaziantep için gerçekleştirdiğimiz birçok sanat ve eğitim yatırımlarının arasında Evin Küçük Mühendisleri projesini almaktan dolayı mutluyuz. Dileriz ki bu proje faaliyetleri sayesinde gelecekte çok daha fazla çocuğumuz mühendislik kariyerine yönelir." değerlendirmesinde bulundu.



Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu da okul öncesi eğitimin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, çocukların motor becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projenin, bilişsel yetenekleri yüksek gelecek nesillerin yetişmesine olanak tanınacağını kaydetti.





- Bin 500 anaokulu öğrencisine ve 3 bin veliye ulaşılacak





Açıklamada verilen bilgilere göre, vakıf tarafından yürütülen "Evin Küçük Mühendisleri Projesi", mühendisliği okul öncesi dönemdeki çocuklara sevdirmeyi, özel olarak hazırlanan oyunlarla mühendisliğin hayatın her alanında var olduğunu, üretilen her şeyin aslında bir mühendislik örneği olduğunu, aileler ve okul öncesi çağda bulunan çocuklara anlatmayı hedefliyor.

Gaziantep’teki 5 anaokulunda uygulanacak projenin eğitimine 20 anaokulu öğretmeni ve ilgili okulların müdürleri katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, önyargısız eğitim ve mühendislik meslekleri konularında eğitimler alan öğretmenler, çeşitli etkinlikler ve oyunlarla okullarındaki öğrencilere eğitimler verecekler.

Ayrıca, okullardaki tüm öğrencilerin velilerine ünlü yazar Şermin Yaşar tarafından hazırlanan Evin Küçük Mühendisleri kitabı da armağan edilecek. Nisan ayı içerisinde ise, proje kapsamındaki okullarda Mühendislik Günleri etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığında yürütülen faaliyetlerle 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar bin 500 anaokulu öğrencisine ve 3 bin veliye ulaşılacak.













