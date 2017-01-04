Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Evin sokak kapısına duvar ördüler

ANKARA (AA) - Almanya'da bir adam, sabah evinden çıkmak isteyince sokak kapısının örülen duvarla kapatıldığını gördü. BBC'de yer alan habere göre, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı, Offenbach şehri yakınlarındaki Mainhausen'da bir...

Evin sokak kapısına duvar ördüler

ANKARA (AA) - Almanya'da bir adam, sabah evinden çıkmak isteyince sokak kapısının örülen duvarla kapatıldığını gördü.

BBC'de yer alan habere göre, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı, Offenbach şehri yakınlarındaki Mainhausen'da bir evin sokağa açılan kapısı, gece örülen tuğla duvarla kapatıldı..

Kim ya da kimler tarafından örüldüğü bilinmeyen duvarın gece ev sahibi uyurken birkaç dakika içinde tamamlanmış olabileceği belirtildi.

Ne maksatla yapıldığı bilinmeyen eylemin, şaka, intikam ya da iddia sonucu gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili birkaç kişinin soruşturulduğu bildirilirken, evde oluşan hasarın yaklaşık 500 avro olduğu ifade edildi.

Bu arada, online haber portalı Hessenshau'ya konuşan polis sözcüsü, "Bana Berlin Duvarı'nı hatırlattı. O da çok hızlı dikilmişti" ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DuvarHessenshauOffenbach
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.