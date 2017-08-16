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Evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan polis toprağa verildi

AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan ve eşi tutuklanan polis memuru Ertuğrul Yılmaz, toprağa verildi.Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, helallik alınması için evinin önüne...

Evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan polis toprağa verildi

AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan ve eşi tutuklanan polis memuru Ertuğrul Yılmaz, toprağa verildi.

Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, helallik alınması için evinin önüne getirildi.

Daha sonra Merkez Çarşı Camisi'ne getirilen Yılmaz'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Doğu Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi ve komşuları ile polis memuru Yılmaz'ın meslektaşları katıldı.

- "Eşi beylik tabancayı alıp sıkıyor"

Ertuğrul Yılmaz'ın Almanya'da yaşayan kardeşi Şevki Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin Şırnak'ta görev yaptığını ve tatil için Taşova'ya geldiğini belirterek, şunları şöyledi:

"Abim 25 yıllık polis memuru. Abim mutluydu, görev yaptığı Gabar'dan ve diğer yerlerden fotoğraf yolluyordu. Dört çocuğu vardı. Şimdiki eşi ile 8 yıllık evli idiler ve iki çocukları vardı. Diğer kardeşlerimden öğrendiğim kadarı ile abim olay sabahı Şırnak'tan geliyor. Evde biraz tartışma oluyor. Abim yorgun olduğu için yatıyor. Eşi beylik silahı alıp sıkıyor. Olay sonrası alt kata iniyor oğluna 'babanı vurdum' diyor."

- Olay

Amasya'nın Taşova ilçesinde polis memuru Ertuğrul Yılmaz tatil için geldiği Taşova ilçesindeki evinde yakınları tarafından ölü bulunmuş, eşi Münevver Yılmaz emniyet ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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