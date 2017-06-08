Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Evine giren hırsızı bıçakladı

- Hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibi tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı

Evine giren hırsızı bıçakladı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişi, hırsızlık yapmak için girdiği evde, ev sahibi tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan U.D (25), yatak odasında uyuduğu sırada salondan birtakım sesler geldiğini fark etti.

Bunun üzerine salona giden U.D, çekmeceleri karıştıran 2 hırsızla karşılaştı.

Hırsızların kendisine saldırması üzerine U.D, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla hırsızlarla kavga etti.

Kavga esnasında U.D, şüphelilerden O.A'yı (19) karnından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı. Diğer şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan O.A, ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen ev sahibinin "Boğuşmaya başladık, ben de etkisiz hale getirmek için bıçakladım. Hırsızlardan biri çekmecemdeki 750 lira nakit parayı çalarak, kaçmayı başardı." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BıçaklamaBursaHIRSIZLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5