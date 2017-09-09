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Evinin önünde silahla vurulan genç yaralandı

- Adana'da kavga sırasında tabancayla ateş edilerek ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

Evinin önünde silahla vurulan genç yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da bir genç, evinin önünde tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Abdulkadir B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında gencin merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57140 Sokak'taki evinin önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş edilen Abdulkadir B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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