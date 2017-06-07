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Evlerden su saati çalıp sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, bazı evlerin su saatlerini çalarak sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 9 evin su saatinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bir apartmanın güvenlik...

Evlerden su saati çalıp sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, bazı evlerin su saatlerini çalarak sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 9 evin su saatinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin Y.D.B. olduğunu tespit etti.

Zanlının bulunduğu adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.D.B, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaSu Saati Hırsızlığı
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