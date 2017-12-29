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Evleri yanan aileye bir aydır ulaşılamıyor

- Kastamonu'da iki evin yandığı olayın ardından haber alınamayan 5 kişilik aileyi arama çalışmaları kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı arazide sürüyor

Evleri yanan aileye bir aydır ulaşılamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından haber alınamayan Çataloğlu ailesinin 5 ferdine bir aydır ulaşılamıyor.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangının ardından haber alınamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmalarından henüz sonuç çıkmadı. Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi devam ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandoların da katılımıyla kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Bürme köyü civarında ve yanan evlere 10 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan traktörün olduğu Elmayakası köyünde arama çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürüyor.

Çataloğlu ailesine ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddiasıyla tutuklanan E.K. ve E.K. kardeşler ile kardeşlerden birinin kayınpederi A.Ş'nin ifadelerinin çelişkili olduğu, şüpheli kardeşlerin ifadelerinde hayvanları, ismini hatırlayamadıkları birinden alarak başkasına sattıklarını, olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.

- Olay

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti.

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