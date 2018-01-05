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Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı

- Çankırı'da, binalardan ayakkabı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı - Zanlıların evinde yapılan aramada, çeşitli zamanlarda çalındığı belirlenen 24 çift ayakkabı bulundu

Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da binalardan ayakkabı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kardelen Sokak civarındaki binalardan ayakkabı hırsızlığı yaşanması üzerine polis, soruşturma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin B.İ. ve Ç.T. olduğu tespit edildi.

Devriye sırasında polis ekiplerini gören B.İ. ve Ç.T, Küçük Sanayi Sitesi'ne kaçtı. Şüphelilerden Ç.T, ekiplerce yakalandı, B.İ'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise çeşitli zamanlarda çalındığı belirlenen 24 çift ayakkabı bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı HırsızlığıçankırıPolis
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