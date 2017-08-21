Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Evlerine tuvalet yaptırmayan kocasını boşadı

ANKARA (AA) - Hindistan'da bir kadın, evlerine tuvalet yaptırmayan kocasına açtığı boşanma davasını kazandı. BBC'nin haberine göre, Rajasthan eyaletinde görülen boşanma davası, evlerinde tuvalet olmadığı için ihtiyacını karanlık çöktüğünde...

Evlerine tuvalet yaptırmayan kocasını boşadı

ANKARA (AA) - Hindistan'da bir kadın, evlerine tuvalet yaptırmayan kocasına açtığı boşanma davasını kazandı.

BBC'nin haberine göre, Rajasthan eyaletinde görülen boşanma davası, evlerinde tuvalet olmadığı için ihtiyacını karanlık çöktüğünde açık arazide gidermek zorunda kalan 20'li yaşlarındaki kadının lehine sonuçlandı.

Hakim, kadının içinde bulunduğu durumun bir tür işkence olduğuna hükmetti ve "Sigara, içki ve cep telefonlarına para buluyoruz ama ailemizin onurunu korumak için tuvalet inşa etme konusunda isteksiz davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da yasalar, sadece aile içi şiddet veya kanıtlanmış zulüm gibi belli koşullar altında boşanmaya izin veriyor.

Ülkenin kırsal kesiminde vatandaşların tuvalet ihtiyaçlarını açık alanlarda gidermesi yaygın bir durum.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen yıl Hindistan'da halkın neredeyse yarısının tuvalet kullanmadığını duyurmuştu.

Yeni Delhi hükümeti, 2019 yılına kadar her eve bir tuvalet yapılmasını hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HindistanTuvalet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5