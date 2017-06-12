Evlerini yedek parça dükkanına çevirmişler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 9 araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişinin evindeki aramalarda çok sayıda otomobil yedek parçası bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi ile Bağbaşı ve Kayabaşı mahallerinde araçlardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan Y.G. (21) ve T.Ş'nin (17) kimliğini tespit etti.
Y.G'nin Boztepe ilçesindeki ikametinde 14 otomobil lastiği, 3 jant, 5 otomobil farı, 6 teyp, 5 amfi ve 7 hoparlör ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ş, yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Y.G. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.