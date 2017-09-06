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Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı'na başvurular başladı

- YTB'nin yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlediği Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı'na başvurular başladı - Proje başvuruları "proje.ytb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak - Yurt dışı ve yurt içi ulaşım masraflarını YTB'nin karşılayacağı program ile 30 genç 10 gün süreyle Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetme imkanı bulacak

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı'na başvurular başladı

ANKARA (AA) - Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışında yaşayan gençlere yönelik gerçekleştirdiği Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı'na başvurular başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB'nin her yıl desteklediği ve yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye'nin milli, manevi ve kültürel değerleri ile tarihi köklerini yerinde tanımalarını sağlayan "Gençlik Köprüleri Projeleri" sayesinde gençler, Türkiye'de sadece kendi memleketlerini değil, tarihi ve kültürel yönden zengin şehirlerini de ziyaret ederek ana vatanlarıyla aidiyet kuruyor.

Bu amaçla ilan edilen Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı'nın başvuruları yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten Türk sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olacak.

Destek programına başvurular, 29 Eylül'de sona erecek.

Proje başvurularında, Türkiye'den en az bir proje ortağı kuruluşun bulunması zorunluluğu yer alıyor. Türkiye'de gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler uygun proje ortağı olarak kabul ediliyor.

Başvurular "proje.ytb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Programlara ait başvuru rehberlerine de "www.ytb.gov.tr" adresinin "proje destekleri" bölümünden erişilebilecek.

- Gençler, Türkiye'de 4 farklı rotada gezecek

Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi 30 genç, program kapsamında 10 gün süreyle Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetme imkanı bulacak.

Gençler, tarihi ve kültürel mekanlara yönelik ziyaretlerin yanı sıra sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmalarına da katılacak.

Yurt dışında yaşayan gençlerin ziyaret edeceği 4 farklı güzergah, "İstanbul-Bursa-Çanakkale-Edirne", "İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir", "Ordu-Giresun-Trabzon-Rize" ve "Hatay-Şanlıurfa-Gaziantep-Mardin" şeklinde olacak.

Katılımcı gençlerin yurt dışı uçak bileti ile proje uygulama süresince yurt içi ulaşım masrafları YTB tarafından karşılanacak.

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Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek ProgramıYTBYurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB)
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