EVTEKS, 82 bine yakın alıcıya ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Ev tekstilinde, trend ve modaya yön veren ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), yurt içi ve yurt dışından 82 bine yakın katılımcıyı ağırladı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25'incisi organize edilen fuar, 24 bin 451'i yabancı olmak üzere 81 bin 746 sektör profesyonelinin katılımıyla düzenlendi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) iş birliğinde organize edilen fuara, ABD, Almanya, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 120 ülkeden ziyaretçi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, fuarın Denizli'deki firmaları marka haline getirdiğini ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Denizli'den EVTEKS'e çıkarma yaptıklarını belirten Memişoğlu, "Bu yıl Denizli'den 95 firma fuara katılım gösterdi. EVTEKS, sektörümüz açısından ihracat kapısının olması yanı sıra ev tekstilinin markalaşması açısından da büyük önem taşıyor. Fuara katılan firmalarımızın bir süre sonra markalaştığına şahit oluyoruz. Hırvatistan'da tesadüfen girdiğim bir mağazada fuara uzun yıllardır katılım gösteren Denizli firması İssimo'nun ev tekstili ürünlerinden bir köşe oluşturulduğunu gördüm. Ev tekstili artık dünyada markalaşıyor." değerlendirmelerini yaptı.

Memişoğlu, sektörün Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Körfez ülkelerine kadar çeşitli bölgelere ev tekstili ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ev tekstilinin bir diğer önemli özelliği de katma değeri oldukça yüksek bir sektör olmasıdır. Bilindiği gibi, ülkemizin kilogram başına ihracatı 1,30 dolar dolaylarında. Ev tekstili sektöründe ise bu rakam 8 doların üzerine çıkıyor. Ülkemizin ev tekstili ihracatında, Denizli çok önemli bir oyuncu konumunda bulunuyor. Geçen yıl ülkemizin gerçekleştirdiği toplam havlu ihracatının yüzde 70'i, bornoz ihracatının yüzde 65'i, nevresim ihracatının ise yüzde 52'si ilimizden yapıldı. DENİB olarak, markalaşma bilincinin öneminden hareketle yola çıkarak oluşturduğumuz Turkish Towels markasıyla Türk havlusunu dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Nihai tüketiciye ulaşmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla Turkish Towelslarımızı Evteks Fuarı'nda sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Turkish Towels bir kez daha yabancı alıcıların ilgi odağı oldu."

- "Türkiye, ev ve mekan tekstilinde ilk akla gelen ülke"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin de Bursalı 224 firmanın fuarda yer aldığı bilgisini vererek, "Ev ve mekan tekstili denilince ilk akla gelen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yaklaşık 800 firmanın katıldığı fuarın üçte birini Bursalı firmalar oluşturdu. Dünyanın önemli alıcılarının geldiği bu fuar, sektör ihracatını artırmak için iyi bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı.

Engin, önceki fuarlarda düzenledikleri alım heyetleri ile sektöre ve fuara destek olduklarını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Bu yıl ise hedef pazarlarımız Amerika, Fransa, Meksika, İran, Hollanda, Lübnan ve Rusya'dan medya mensuplarını fuara davet ederek sektörümüzü anlattık. Her geçen yıl ihracatını artıran firmalarımız, ürün kalitesiyle de küresel pazarda en rekabetçi ülkeler arasında yer alıyor. Perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, perdeler, tüller, yatak çarşafları, yatak örtüleri, masa örtüleri, havlu, bornoz, battaniye, dantela, diğer mefruşat eşyalarında Avrupa ve Amerika gibi rekabetin çok yoğun olduğu doygun ve yükselen pazarlara da başarıyla ihracat yapıyoruz. Sektörümüz gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacak. Dünya ev tekstili pazarından yüzde 4,5 gibi çok önemli bir pay alan sektörümüzün ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, Bulgaristan ve İtalya'dan oluşuyor."