Experto, 150. Ar-Ge Merkezini D-Smart ile tamamladı

D-Smart Ar-Ge Merkezinin tüm kurulum süreçlerini yöneten Experto, bu çalışmayla birlikte 150. Ar-Ge Merkezini tamamladı. D-Smart Ar-Ge Merkezi, mevcut altyapısını büyütme, inovatif ürün geliştirme ve son kullanıcıya sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için temel teknolojiler geliştirecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ile hizmete giren merkezde yaklaşık 54 kişi görev yapacak.



Türkiye’de son yıllarda verilen teşviklerle kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1000’i geçti



Türkiye’deki Ar-Ge Merkezlerinin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Experto Genel Müdürü Jülide Birol; “TÜİK verilerine göre 2018’de Ar-Ge’ye 12 milyar 950 milyon TL kaynak ayrıldı. 2023 yılı itibariyle Ar-Ge’nin milli gelirdeki oranının %3 olması hedefleniyor. Bu oran şu anda %1. Bu oran hızla yukarı çıkmalı çünkü hızla gelişen ve değişen dünyada Ar-Ge ve İnovasyon artık olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkmakta. Günümüzde şirketlerin nerede yer aldığını belirlemek için sorulan sorular artık üretim kapasitesi, ciro gibi rakamlarla ölçülen kavramlar değil; şirketin kaç patentinin olduğu, fikri mülkiyet hakları ile ilgilenen bir birimin olup olmadığı, kaç ulusal, kaç uluslararası Ar-Ge projesinin olduğu ve en önemlisi cirosunun ne kadarını Ar-Ge’ye ayırdığı. Biz Experto olarak D-Smart ile 150. Ar-Ge Merkezimizi hayata geçirdik. Diğer bir yandan kurulduğumuz günden bu yana hibe ve teşvikler dahil olmak üzere Ar-Ge projelerinde firmalara toplam 2,5 Milyar TL üzerinde katkı kazandırdık. Sektörün gelişmesi ve katma değer yaratacak ürün ve hizmetlerin daha ileri seviyelere taşınması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”