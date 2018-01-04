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Extranet ve Filbox iş birliğiyle müşterilere TV'li internet imkanı

- Extranet, dijital uydu platformu Filbox ile yaptığı işbirliği sayesinde müşterilerine TV'li internet keyfini sunuyor

Extranet ve Filbox iş birliğiyle müşterilere TV'li internet imkanı

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde bireysel ve kurumsal anlamda ses, internet ve katma değerli hizmetler sunan Extranet, dijital uydu platformu Filbox ile yaptığı işbirliği sayesinde müşterilerine TV’li internet keyfini sunuyor.

Extranet ve Filbox'ın ortak açıkmasına göre, Extranet, Filbox ile yapmış olduğu iş birliği kapsamında, Extranet’e yeni abone olacak müşterilerine “TV’li Extra Eko 8”, “TV’li Extra Eko 16” ve “İnternetsiz ve TV’siz Ev Kalmasın” paketlerini veriyor.

Müşteriler kampanya kapsamındaki paketlere üye olarak hem Extranet’in internet deneyimini yaşayabilecek hem de Filbox‘a özel HD kanallar ile birlikte Türksat uydusundaki yüzlerce ulusal ve yerel kanalları izleyebilecek.

Extranet paketlerine ek olarak Filbox Uydu Alıcısına sahip olacak Extranet müşterileri, ödüllü filmler, popüler diziler, belgesellerin yanı sıra spor, çocuk, eğlence ve eğitim temalarındaki Filbox kanallarına abonelik süresi boyunca sahip olabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
ExtranetFilbox
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