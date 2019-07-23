Eyfel kulesi’nden sadece 25 metre kısa Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı 270 metre gövde yüksekliğiyle dünyanın en yüksek barajları listesinde 7. Sıraya yerleşti.



Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, dünyanın en yüksek barajlar listesinde 7. sıraya yerleşen Yusufeli Barajı, en zor çalışma şartlarında dahi kullanılabilen ÖZARAR Vinçleri ile donatılırken vinç kurulumları Delfin Vinç Servisi tarafından yapıldı.



Ağır kullanım şartları, extreme hız, extreme yükseklik ve kapasiteyi, teknolojik uygulama kombinasyonlarını ağır hizmet tipi vinçlerinde başarı ile uygulayan ÖZARAR vinçleri, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 270 metre gövde yüksekliği ile dünyanın en yüksek barajları listesinde 7. sıraya yerleşecek olacak olan Yusufeli Barajı’nda kullanıldı.



Mega projede Özarar Kaldırma Makinaları’nın en zor çalışma şartları için tasarladığı, 14 adet 25 ton kapasiteli kapak vinç, 1 adet 70 ton + 20 ton + 20 Ton kapasiteli portal vinç yer aldı.



Bununla birlikte portal vinç, kapalı veya açık sahalarda kurulan kaldırma ve taşıma sistemleri olarak da tanımlanabiliyor. Özarar Kaldırma Makinaları bu proje ile de bu sistemin farklı bina yapısına sahip projelerde kullanabileceğinin mesajını veriyor.



Bunun yanı sıra yine Delfin tarafından vincin yürüme yolu, Baraj gövde yapısına uyumlu, radyüslü olarak montajı gerçekleştirildi.



Proje içerisinde kullanılan vinçlerin, yürüme yolu imalatı ve montajı 60 günde tamamlandı.



Hem ülke ekonomisi hem de global anlamda enerji sektörü için büyük önem arz eden projede çıkabilecek her sorunun önlemi önceden alındı, güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu.



Böyle bir projede Özarar vinçleri’nin ve Delfin Montaj ekibinin tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri, en ağır şartlarda dahi kullanılabilecek tasarımlarının yanında extreme yükseklik ve kapasiteyi vinçlerinde uygulaması oldu.



Delfin, American Systems Registrar’ın gözetmeliğinde ISO 9001:2000 kalite sistem yönetimi belgesi, Breu Veritas gözetmenliğinde ise CE belgesi alınan ürünleriyle, güvenli ve kaliteli projeler gerçekleşmesine katkı sağlıyor.



Dünyanın En Yüksek 7.Barajı



Özarar Kaldırma Makinaları’nın en kaliteli ve güvenli malzemeleri kullanılarak yükselen dünyanın en yüksek barajları listesinde 7. sıraya yerleşecek olan Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi’nden sadece 25 metre kısa.



Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanan Yusufeli Barajı, 540 MWe kurulu güce sahip olacak. Bu üretim miktarı da Türkiye elektrik tüketiminin binde 7'sine karşılık geliyor.



2 milyar 130 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip Yusufeli Barajı’na eşlik eden Özarar Vinç, standart vinç üretiminin yanı sıra müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre özel üretim de gerçekleştiriyor.



Çoruh Nehri üzerinde işletmede olan ve kurulacak HES'ler içerisinde en yüksek depolama kapasitesine sahip projenin depolama kapasitesi, Çoruh Nehri'nin yıllık debisinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık geliyor. Böylelikle Yusufeli Barajı'nın alt kotlarında bulunan dört barajdaki enerji üretim verimi de artacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli Barajı'nı inceledi



ÖZARAR kalitesiyle teminat altına alınan Yusufeli Barajı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte inceledi. Erdoğan, barajın üç sene gibi rekor bir zamanda biteceğine dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çoruh Havzası'ndaki Artvin'in doğal güzellikleri üzerinde durdu. Hidroelektrik Santrali, Muratlı, TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı, Hidroelektrik Santrali ve Borçka Barajı, Deriner Barajı'nın isimlerini sayan Erdoğan, bu güzelliklerin iftihar vesilesi olduğunu kaydetti.



HES tesisi ve Yusufeli Barajı 270 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, Avrupa’nın 3. dünyanın da 7. en yüksek barajı olma özelliğine sahip.



Çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Çin’de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan’da yer alan İnguri (272 m) barajlarından sonra Yusufeli Barajı’nın temelden yüksekliği 270 m olup, dünyanın en yüksek 3. barajıdır.



Tesisinin kurulu gücü (3 x 186) 558 MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh’tir.



Vinçte Yenilikçi Yaklaşım



Üretiminden satış sonrası destek hizmetlerine kadar her zaman müşterileri ile el ele çalışmalarını yürüten Özarar Kaldırma Makinaları, tek kirişli vinç, monoray hat, bayrak vinçler, çift kirişli vinç, portal vinçler ve transfer arabası servislerinin yanı sıra birçok farklı ürünü ile ülkenin önde gelen projelerine çözüm sunuyor.



Bugüne kadar farklı ölçek ve farklı fonksiyondaki yapılara çözüm sunan firma, ortaya çıkan sorunların önüne geçerek yenilikçilik ilkesi doğrultusunda sektöre hizmet veren firmalara öncülük etmeye devam ediyor.



