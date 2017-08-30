Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta Deniz
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Eyfel'in ışığı 10 Ekim'e kadar sönecek

- Fransa'nın sembollerinden Eyfel kulesinden 80 kilometre mesafeye ulaşan hareketli ışıklandırma sistemi, bakıma alındı

Eyfel'in ışığı 10 Ekim'e kadar sönecek

PARİS (AA) - Fransa'nın sembollerinden Eyfel kulesindeki hareketli ışıklandırmanın, ampullerin değişimi ve yenileme çalışmaları nedeniyle 10 Ekim'e kadar askıya alındığı açıklandı.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi'nden yapılan açıklamada, kulenin bakıma ve çok sayıda tamire ihtiyacı olduğu belirtilerek 2000 yılından itibaren Paris semalarını aydınlatan ışıklandırma sisteminin 10 Ekim'e kadar durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, 31 Aralık 1999'da 2000 yılına giriş dolayısıyla hizmete sokulan kule ışıklandırmasının şimdiye kadar devam ettiği ve ilk kez bakıma alınacağı aktarıldı.

Deniz tipi 4 motorize projektörden oluşan ışıklandırma sistemi, iki hüzme halinde 80 kilometre mesafeye ulaşabiliyor. Ortalama bin 200 saat ömürlü ve 6 bin vatlık xenon ampullerin kullanıldığı ışıklandırma sistemi, özel tasarlanmış bir program sayesinde yönlendiriliyor.

Eyfel Kulesi'ndeki ışıklandırma sistemi, son dönemde terör saldırıları sonrası dayanışma mesajlarının yansıtılması amacıyla da kullanıldı.

Gustave Eiffel tarafından 1889'da Fransa Devrimi'nin 100. yılı anısına ve aynı yıl Paris'te düzenlenen Dünya Sergisi için 20 yıllığına inşa edilen kule, muhafaza edilerek 1980'li yıllara kadar radyo, telsiz ve televizyon kulesi olarak kullanıldı. İçinde kafe ve restoranları da barındıran kuleyi yılda yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eyfel KulesiFransaParis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5