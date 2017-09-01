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Eylül 2017 Dünya Gündemi

- Almanya'da yapılacak genel seçimler, BM Genel Kurulu Toplantısı ve Bakü'de düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı eylül ayında gündemin ana maddelerini oluşturuyor

Eylül 2017 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Almanya'da yapılacak genel seçimler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı eylül ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Eylül ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle sıralanıyor:

1 Eylül

- Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fransa'ya düzenleyeceği resmi ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya'yı ziyaret edecek.

- BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı Etiyopya'ya geçecek.

- Hollanda'nın Rotterdam kentinde 3 gün sürecek Dünya Liman Günleri Festivali gerçekleştirilecek.

3 Eylül

- Almanya'daki genel seçimler öncesi Başbakan Angela Merkel ve Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, canlı televizyon programında seçmenlere vaatlerini anlatarak iç ve dış politika konularını tartışacak.

- Gürcistan'ın Akhaltsikhe kenti yakınlarındaki Orfolo askeri üssünde 11 Eylül'e kadar devam edecek "Agile Spirit 2017" tatbikatı düzenlenecek. Tatbikata Gürcistan, ABD, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Letonya ve Ermenistan katılacak.

4 Eylül

- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'da inşa edilen Queensferry Geçidi'nin açılışını yapacak.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da "İsrail'e silah satışı durdurulsun" sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek.

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn Tunus'u ziyaret edecek.

6 Eylül

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı gerçekleştirilecek.

- 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın duruşması olacak.

- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunacak.

- Rusya’nın Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı Doğu Ekonomi Forumu düzenlenecek.

7 Eylül

- İngiliz parlamentosu, AB'den çıkış yasa tasarısını görüşecek.

- New York Moda haftası başlayacak.

9 Eylül

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda final maçları yapılacak.

- Londra'da Brexit'i protesto yürüyüşü düzenlenecek.

- İngiltere'de aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) Newcastle'da gösteri gerçekleştirecek.

10 Eylül

- Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi Portekiz'i ziyaret edecek.

- İngiliz parlamentosu, AB'den çıkışa ilişkin hazırlanan yasa tasarısını görüşecek.

- Kazakistan'ın başkenti Astana'da "İslam Dünyasında Bilim Teknoloji, İnovasyon ve Modernizasyon" başlıklı iki gün sürecek İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi düzenlenecek.

11 Eylül

- ABD'de 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde başkent Washington ve New York'ta anma programları yapılacak.

12 Eylül

- BM Genel Kurulu 72. dönem oturumları başlayacak.

- Türkiye'nin de standının bulunacağı Uluslararası Savunma Sistemleri ve Ekipmanları Fuarı Londra'da olacak.

13 Eylül

- Lübnan Başbakanı Hariri, Moskova’yı ziyaretinde Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev ile bir araya gelecek.

14 Eylül

- Fas'ın Meknes kentinde 2 gün sürecek Uluslararası Turizm Fuarı gerçekleştirilecek.

15 Eylül

- Londra Moda Haftası yapılacak.

17 Eylül

- Hollanda’nın Enschede kentinde Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEDİGA) grubu gösteri düzenleyecek.

18 Eylül

- Belçika'da 4 gün sürecek Brexit müzakerelerinin 4. turu başlayacak.

19 Eylül

- BM Genel Kurulu görüşmeleri başlayacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

- Fas'ın Tanca kentinde Doğu Avrupa Belgesel Film Festivali düzenlenecek.

20 Eylül

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

23 Eylül

- İngiltere'deki bazı aşırı sağcı gruplar, Londra ve Birmingham'da gösteriler yapacak.

24 Eylül

- Almanya'da genel seçimler olacak.

- Hollanda'da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Açık Günü düzenlenecek.

25 Eylül

- Belçika'da AB Genel İşler Konseyi, Brexit'i görüşmek için İngiltere'nin katılımını içermeyen toplantı yapacak.

26 Eylül

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ülkeleri böcek ilaçlı yumurtalar konusunu ele alacak.

29 Eylül

- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth İskoçya'yı ziyaret edecek.

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