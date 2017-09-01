Eylül 2017 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Almanya'da yapılacak genel seçimler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı eylül ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Eylül ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle sıralanıyor:
1 Eylül
- Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fransa'ya düzenleyeceği resmi ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.
- İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya'yı ziyaret edecek.
- BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı Etiyopya'ya geçecek.
- Hollanda'nın Rotterdam kentinde 3 gün sürecek Dünya Liman Günleri Festivali gerçekleştirilecek.
3 Eylül
- Almanya'daki genel seçimler öncesi Başbakan Angela Merkel ve Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, canlı televizyon programında seçmenlere vaatlerini anlatarak iç ve dış politika konularını tartışacak.
- Gürcistan'ın Akhaltsikhe kenti yakınlarındaki Orfolo askeri üssünde 11 Eylül'e kadar devam edecek "Agile Spirit 2017" tatbikatı düzenlenecek. Tatbikata Gürcistan, ABD, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Letonya ve Ermenistan katılacak.
4 Eylül
- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'da inşa edilen Queensferry Geçidi'nin açılışını yapacak.
- İngiltere'nin başkenti Londra'da "İsrail'e silah satışı durdurulsun" sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek.
- Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn Tunus'u ziyaret edecek.
6 Eylül
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı gerçekleştirilecek.
- 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın duruşması olacak.
- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunacak.
- Rusya’nın Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı Doğu Ekonomi Forumu düzenlenecek.
7 Eylül
- İngiliz parlamentosu, AB'den çıkış yasa tasarısını görüşecek.
- New York Moda haftası başlayacak.
9 Eylül
- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda final maçları yapılacak.
- Londra'da Brexit'i protesto yürüyüşü düzenlenecek.
- İngiltere'de aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) Newcastle'da gösteri gerçekleştirecek.
10 Eylül
- Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi Portekiz'i ziyaret edecek.
- İngiliz parlamentosu, AB'den çıkışa ilişkin hazırlanan yasa tasarısını görüşecek.
- Kazakistan'ın başkenti Astana'da "İslam Dünyasında Bilim Teknoloji, İnovasyon ve Modernizasyon" başlıklı iki gün sürecek İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi düzenlenecek.
11 Eylül
- ABD'de 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde başkent Washington ve New York'ta anma programları yapılacak.
12 Eylül
- BM Genel Kurulu 72. dönem oturumları başlayacak.
- Türkiye'nin de standının bulunacağı Uluslararası Savunma Sistemleri ve Ekipmanları Fuarı Londra'da olacak.
13 Eylül
- Lübnan Başbakanı Hariri, Moskova’yı ziyaretinde Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev ile bir araya gelecek.
14 Eylül
- Fas'ın Meknes kentinde 2 gün sürecek Uluslararası Turizm Fuarı gerçekleştirilecek.
15 Eylül
- Londra Moda Haftası yapılacak.
17 Eylül
- Hollanda’nın Enschede kentinde Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEDİGA) grubu gösteri düzenleyecek.
18 Eylül
- Belçika'da 4 gün sürecek Brexit müzakerelerinin 4. turu başlayacak.
19 Eylül
- BM Genel Kurulu görüşmeleri başlayacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
- Fas'ın Tanca kentinde Doğu Avrupa Belgesel Film Festivali düzenlenecek.
20 Eylül
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
23 Eylül
- İngiltere'deki bazı aşırı sağcı gruplar, Londra ve Birmingham'da gösteriler yapacak.
24 Eylül
- Almanya'da genel seçimler olacak.
- Hollanda'da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Açık Günü düzenlenecek.
25 Eylül
- Belçika'da AB Genel İşler Konseyi, Brexit'i görüşmek için İngiltere'nin katılımını içermeyen toplantı yapacak.
26 Eylül
- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ülkeleri böcek ilaçlı yumurtalar konusunu ele alacak.
29 Eylül
- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth İskoçya'yı ziyaret edecek.