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Eymir Gölü'nde erkek cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Başkent'teki Eymir Gölü'nde uzun süre suda kaldığı için deforme olmuş erkek cesedi bulundu.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eymir Gölü kenarında bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre...

Eymir Gölü'nde erkek cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Başkent'teki Eymir Gölü'nde uzun süre suda kaldığı için deforme olmuş erkek cesedi bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eymir Gölü kenarında bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak soruşturma başlattı. Göl kenarında bulunan erkek cesedinin uzun süre suda kaldığı için deforme olduğu görüldü.

Parmak izi de alınamayan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kurşun yarası olmadığı kaydedildi. Cesedin, kesin ölüm nedeninin tespiti ve DNA alınabilmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan kimlik tespiti için kayıp başvurularının geçmişe dönük olarak tek tek inceleneceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Eymir Gölünde Ceset
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