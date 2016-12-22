EYOF'un maskotu





ERZURUM (AA) - Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) simgesi olacak maskot "Karbeyaz" olarak belirlendi.

EYOF Genel Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 11-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyon öncesi, internet üzerinden yapılan oylama sonucu maskot isminin seçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Caan", "Poyraz" ve "Canbala" isimleri ile girdiği yarışta oyların yüzde 36'sını alarak birinci olan maskot "Karbeyaz"ın, bereketin simgesi kar ile umut ve barışın rengi beyazdan esinlenerek belirlendiğine işaret edildi.