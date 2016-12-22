Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

EYOF'un maskotu "Karbeyaz"

- Erzurum'un ev sahipliğini yapacağı EYOF 2017'nin maskotu "Karbeyaz" oldu

EYOF'un maskotu


ERZURUM (AA) - Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) simgesi olacak maskot "Karbeyaz" olarak belirlendi.

EYOF Genel Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 11-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyon öncesi, internet üzerinden yapılan oylama sonucu maskot isminin seçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Caan", "Poyraz" ve "Canbala" isimleri ile girdiği yarışta oyların yüzde 36'sını alarak birinci olan maskot "Karbeyaz"ın, bereketin simgesi kar ile umut ve barışın rengi beyazdan esinlenerek belirlendiğine işaret edildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış FestivaliErzurumMaskotYarısma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.