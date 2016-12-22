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Eyüp Belediyesi, "Pardus"a geçti

- Eyüp Belediyesi, milli işletim sistemi "Pardus"u kullanmaya başladı - Eyüp Belediye Başkanı Aydın: - "Teknolojik olarak dışa bağımlılık azalacak, hizmet maliyetleri düşecek. "Pardus"u kullanmaya başlamamızla yılda 2 milyon lira yabancı şirketlere gitmeyecek"

Eyüp Belediyesi,

İSTANBUL (AA) - Eyüp Belediyesi, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezince (ULAKBİM) geliştirilen Türkçe ve ücretsiz milli işletim sistemi "Pardus"a geçti.

AA muhabirine açıklama yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, belediyenin tüm birimlerinde kullanılmaya başlanan "Pardus"un tüm bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde kullanılması için belediye personelinin 1 yıllık eğitimden geçirildiğini kaydetti.

Eğitimlerin ardından belediyedeki tüm bilgisayarlarda yerli ve milli işletim sistemi kullanılmaya başlandığını dile getiren Aydın, belediyeler arasında "Pardus"a "ilk" geçenin Eyüp Belediyesi olduğunu, sistemin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması halinde teknolojik olarak dışa bağımlılığın azalacağını ve maliyetlerin düşeceğini söyledi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi birimlerimizde 'Pardus' kullanmaya başladık. Yeni yıl itibarıyla da bütün bilgisayarlarımızda bu program kullanılacak. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, daha güvenli ve ücretsiz bir program kullanacağız. 'Pardus'u kullanmaya başlamamızla yılda 2 milyon lira yabancı şirketlere gitmeyecek. Bu para Eyüp Belediyesinin kasasında kalacak."

Tüm devlet kurumlarının açık kaynak kodlu olan "Pardus"a geçmeleri için hükümetin teşvikleri olduğunu belirten Aydın, "İlk geçen belediye biz olduk. Şimdi duyduğum kadarıyla başka belediyeler de geçme kararı almış bulunuyorlar. Eğitimlerimiz bitti, sistemlerimizi buna göre ayarladık. 'Pardus', Türkçe, ücretsiz, güvenli ve milli bir işletim sistemi." dedi.

Remzi Aydın, "Pardus"un, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve TÜBİTAK'ın da aralarında bulunduğu bakanlık ve kurumlar tarafından kullanıldığını ifade etti.

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Başkan Remzi AydınEyüp BelediyesiMilli Ve GüvenliPARDUS
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