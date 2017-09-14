Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İmza Töreni

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin Avrupa'nın en büyük evsel atık yakma ve elektrik üretme tesisi olduğunu belirterek, "Bu tesis, günlük 3 bin ton kapasiteli ve çevreye hiçbir şekilde kirlilik vermeyecek. Yaktığı çöpten 1,5 milyon kişilik nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Avrupa Yakası'nın günlük çöpünün yüzde 25'ini burada bertaraf etmiş olacağız." dedi.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenen, üretim tesisi inşaatı imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Japon Hitachi Zosen İnova Şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Franz Josef Mengende, Makyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve genel sekreter yardımcıları Çağatay Kalkancı, Mevlüt Bulut ve Nihat Macit katıldı.

Kadir Topbaş, törende, dünyada ilkleri kullanan bir belediye olduklarını söyledi. Her alanda başarılı ve öncü olduklarını ifade eden Topbaş, Türkiye ve dünyaya model olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Belediye olarak ulaşımdan sonra en büyük yatırımları çevreye yaptıklarına dikkati çeken Topbaş, "Yatırım bütçemizin yüzde 21'ini çevre yatırımlarına ayırıyoruz. Yatırımlarımızda çevreye özellikle hassasiyet göstermekteyiz. Böylelikle İstanbul'un ekolojisi yeniden kendine geliyor. Aktif yeşil alanlarımızı yüzde 100'e yakın arttırdık. 10 milyon ağaç diktik. Duvarlarda bile çiçekler açtırdık." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme gösterdiğine değinen Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 12 milyar dolarlık bütçesini önümüzdeki yıl yüzde 15'in üzerinde arttırmayı planladıklarını kaydetti.

İstanbul'da yapılan yatırımların, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkı sunduğunu ifade eden Topbaş, Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin de dünyanın en modern ve Avrupa'nın en büyük evsel atık yakma ve elektrik üretme tesisi olduğunu söyledi.

Kadir Topbaş, İstanbul'da günde 17 bin 500 ton çöp toplandığını, bunların bertaraf edilmesinin de ayrı bir konu olduğunu belirtti.

Geçmişte İstanbul'da vahşi depolama olduğunu dile getiren Topbaş, şöyle devam etti:

"Kelime kendisi zaten vahşi. 3. dünya ülkelerinde olduğu gibi. O çöp suyunun toprağı ve çevreyi nasıl kirlettiğini düşünebiliyor musunuz? Göreve geldiğimizde düzenli toplama, ayrıştırma ve çöpten elektrik üretme tesisi kurduk. Ancak düzenli depolama da yapsanız, günlük 17 bin 500 ton çöpün bertaraf edilmesi için gelecekte ciddi alanlara ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Bunun için de çok ileri teknolojik düzeyde bir tesis inşası için imza atıyoruz."

Tesisi 2020'de hizmete almayı planladıklarını belirten Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesis, günlük 3 bin ton kapasiteli ve çevreye hiçbir şekilde kirlilik vermeyecek. Yaktığı çöpten 1,5 milyon kişilik nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Avrupa Yakası'nın günlük çöpünün yüzde 25'ini burada bertaraf etmiş olacağız. Sera gazlarını ortadan kaldıracak tesisin çatısında güneş panelleri bulunuyor. Bir taraftan çöpü bertaraf ederken elektrik enerjisi üreten ve yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımını ortadan kaldıracak olan müthiş bir çevre projesi. 2 milyar 638 milyon lira maliyetli bu tesis kenti kurtaracak dev bir proje, basit bir iş değil. Dünyada son teknolojiyle yapılan en ileri model olacak bu tesisin arkasının gelmesi gerekiyor. Çünkü İstanbul’un nüfusu ve çöp atığı sürekli artıyor. Bu devasa tesisi kendi bütçemizden yapıyoruz ve işletmesini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız."

Törende konuşmaların ardından Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma Ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı'nın sözleşmesine, Japon Hitachi Zosen İnova Şirketi Üst Yöneticisi Franz Josef Mengende, Makyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı imza attı.

- Tesis

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a Eyüp Kemerburgaz mevkisinde, günlük 3 bin ton kapasite ile hizmet verecek evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi kazandırıyor. Toplam maliyeti 2 Milyar 638 milyon 244 bin lira olacak üretim tesisi, saatte 77 MWh güçte elektrik enerjisi üretilecek. Böylece Türkiye'nin enerji açığının giderilmesine katkı sağlanacak.

Tesis, yaklaşık 1 milyon 500 bin kişilik nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak.Tesiste, İstanbul’da oluşan atıkların yüzde 15'i yakma yöntemi ile bertaraf edilecek. Aynı zamanda yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımı engellenecek. Sera gazı emisyonu ve sera etkisi oluşturan fosil kaynaklı yakıtların kullanımı azaltılacak. Avrupa Yakası'nda düzenli depolama sahalarına giden atık miktarı yüzde 25 oranında azalacak. Türkiye'nin ilk evsel atık yakma tesisi ile yerli üretim desteklenecek.