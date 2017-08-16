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Eyüp Sultan, kokartlı rehberle gezilebilecek

İSTANBUL (AA) - Eyüp Belediyesinin projesi sayesinde Eyüp Sultan Camisi, Ayvansaray - Kızılmescit ve İdris Tepesi - Pierre Loti kokartlı rehberle gezebilecek. Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM)...

Eyüp Sultan, kokartlı rehberle gezilebilecek

İSTANBUL (AA) - Eyüp Belediyesinin projesi sayesinde Eyüp Sultan Camisi, Ayvansaray - Kızılmescit ve İdris Tepesi - Pierre Loti kokartlı rehberle gezebilecek.

Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Projesi kapsamında, kokartlı rehber hizmeti uygulaması başlatıldı.

Rotalar, Eyüp Sultan Camisi, Ayvansaray - Kızılmescit ve İdris Tepesi - Pierre Loti şeklinde oluşturuldu.

Dileyen vatandaşlar, kokartlı rehberler eşliğinde Eyüp'ün tarihi dokusu ve manevi değerleri hakkında doğru bilgilere ulaşabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ESAMEyüp BelediyesiKokartlı Rehber Hizmeti
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