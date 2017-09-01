Eyüp teleferiği Miniatürk'e uzanacak

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp-Pierre Loti - Miniatürk Teleferik Tesisi için 21 Eylül'de ihaleye çıkacak.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eyüp'ün İstanbul ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Eyüp Sultan Camisi ve türbesi ile Osmanlı döneminden kalan sanat eserlerine ev sahipliği yapan ilçenin, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirten Aydın, turistlerin teleferiğe büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de teleferik projesi. Eyüp - Pierre Loti arasında çalışan teleferik sistemimiz ihtiyaçları artık karşılayamıyor. Bunun yerine hem kapasitenin hem de hızın artacağı saatte bin 500 kişi yolcu kapasiteli yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu şekilde Eyüp'ten binen turistlerimiz teleferikle Pierre Loti'ye buradan da Miniatürk'e gitme imkanı bulacak. Dolayısıyla Beyoğlu ve Eyüp ilçeleri arası yolculuk da kolaylaşacak. İki kilometre uzunluğunda, saatte bin 500 yolcu kapasiteli, 8 kişilik kabinlerle hızlı bir teleferik olacak. Projenin 14 ayda tamamlanmasını bekliyoruz yani 2018'in sonu gibi hizmete açılması planlanıyor. Dünyadaki en son teknolojiye sahip olacak."

Remzi Aydın, bir çiftin isteği üzerine teleferikte nikah kıydığını anlatarak, "Teleferikte nikah kıyan ilk başkan olduk herhalde. Halkımız isterse yeni teleferikte de yeni nikahlar kıymayı düşünüyoruz. Yeni teleferik sistemiyle birlikte Eyüp-Miniatürk arası 3,5-4 dakika sürecek. Aynı zamanda teleferik bir seyir terası görevi de görecek. Yeni teleferiğimiz, yaklaşık 30 metre bir rota çizilerek Haliç üzerinden inanılmaz bir seyir zevki verecek. Şu anda hizmette olan teleferiğimizde 15 metre ağaçların üzerinden yolculuk yapıyoruz." diye konuştu.

Aydın, ilçede hayata geçirilmesi planlanan diğer projelere de değinerek, Eminönü-Alibeyköy tramvayının da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi.

Eminönü'nden tramvaya binen bir turistin Eyüp'teki ziyaretinin ardından teleferik yoluyla Miniatürk'e giderek turizm noktalarını çok daha rahat bir şekilde ziyaret edeceğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Teleferik son derece pratik ve zevkli bir ulaşım aracı. Hem seyir imkanı sağlıyor hem de şehrin yapısını ve mimarisini bozmuyor. Dolayısıyla Eyüp bu anlamda ideal bir teleferik merkezi. Bununla birlikte teleferikle ulaşım, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin ilçeyi daha rahat gezmesine olanak veriyor."

- İstanbul'a 10 yeni teleferik hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki turizm potansiyelini artırmak ve trafiği rahatlatmak için hedeflenen teleferiğin yapımına ilişkin ihaleler için düğmeye bastı. 2 kilometre uzunluğunda Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı Tesisi yapım işi için 21 Eylül'de ihaleye çıkacak olan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı ve sonrasında 10 teleferik hattı inşa etmeyi planlıyor.

İstanbul'da 2017-2019 ve 2019 sonrası hizmete alınması planlanan yaklaşık 22,7 kilometre uzunluğundaki teleferik projesi arasında, Sultanbeyli Gölet - Aydos Teleferik Hattı (1.8 kilometre), Beykoz Sultaniye Parkı - Karlıtepe Teleferik Hattı (1.5 kilometre), Eyüp - Pierre Loti - Miniatürk Teleferik Hattı (2 kilometre), Beykoz Çayırı - Hz. Yuşa Tepesi Teleferik Hattı (2.5 kilometre), Miniatürk-Alibeyköy Teleferik Hattı (2.9 kilometre), Büyükçekmece Sahil - Tüyap Teleferik Hattı (2.5 kilometre), Kayışdağı Teleferik Hattı (2.1 kilometre), Kınalıada Teleferik Hattı (0.5 kilometre), Akşemsettin - Gaziosmanpaşa - Rami Teleferik Hattı (4.1 kilometre), Büyükada Ayayorgi-Lunapark Meydanı teleferik hattı (2.8 kilometre) bulunuyor.