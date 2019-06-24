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Eyüpsultan Belediyesi personeli "Sıfır Atık Eğitimi"ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline "Sıfır Atık Eğitimi" verildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, israfın önlenmesi,...

Eyüpsultan Belediyesi personeli
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İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline "Sıfır Atık Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlanması amacıyla belediyenin ilçedeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediyenin Zekai Dede Salonunda personele yönelik "Sıfır Atık Eğitimi" programı düzenlendi.

Programda personel, temizlik işleri müdürlüğünde görev yapan Çevre Mühendisi Turan Avcı'dan eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, çevre konusunda sürdürülebilir olmayan bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bu gidişata bir dur demek adına Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir hedef ortaya çıkarıldı. Bu hedefin adı 'Sıfır Atık Hedefi'. Sıfır Atık Projesi kapsamında mevcut israfın önlenmesi, mümkünse atığın çıkarılmaması, atık çıkıyorsa geri dönüştürülebilecek kaynağın ayrıştırılması ve bu süreçte de milli servete katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje, 2023 yılında tüm halkımızın evlerinde de uygulanacak. Ayrıca tüm kamu kurumlarında da bu projeye geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Projenin temel hedefinin israfın önlenmesi olduğunun altını çizen Avcı, atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Avcı, "Bu israfı nasıl azaltabiliriz diye önerilerimiz olacak. Pet bardaklar yerine cam şişelerimiz olabilir yani 'kullan at' modelinden 'kullan atma' modeline geçmeliyiz. Atmayacağımız, tekrar tekrar kullanabileceğimiz kıymetler olmalı. Bir çözüm üretme zorunluluğumuz var. Her çöpün çöp olmadığını bilmeliyiz. Her atığı ayrı ayrı kutulara attığımızda geri kazanabiliriz. Sıfır atık önerileri olarak, tekrar kullanımı, onarımı, geri dönüşümü olan malzemelerin kullanımını verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim bir hafta boyunca devam edecek.


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