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Eyüpsultan Belediyesi'nden yaz okulu hizmeti

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaz okulları düzenliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlerin ve çocukların kötü...

Eyüpsultan Belediyesi'nden yaz okulu hizmeti

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaz okulları düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, boş zamanlarını değerlendirmeleri, fiziki ve zihni gelişimlerini en iyi şekilde sağlamaları için yaz okulları hizmeti veriyor.

7-14 yaş grubunu kapsayan okullarda, sportif aktivitelerin yanı sıra psikolojik yardım, öz güven eksikliğini giderme, yetenek seçimi yapıp yönlendirme ve spor ahlakını öğrenme gibi imkanlar sunuluyor.

Bu yıl 5 bin 755 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz okulunda futbol, basketbol, voleybol, mini golf, satranç, tenis, masa tenisi, atletizm, uzak doğu sporları yüzme ve oryantiring gibi branşlarda profesyonel eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.

Yaz Okulları, Alibeyköy Spor Kompleksi, Eyüp Anadolu Lisesi, Yeşilpınar Şehit Öğretmenler İlkokulu, Kemerburgaz Şehit Osman Yumuk Spor Kompleksi ve Topçular Dede Korkut Ortaokulu olmak üzere 5 bölgede hizmet veriyor.

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7-14 Yaş GrubuEyüpsultan BelediyesiGençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
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