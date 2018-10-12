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Eyüpsultan kültür sanat sezonu başlayacak

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2018-2019 kültür sanat sezonunu "Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı" ile açacak.Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek çalıştaya,...

Eyüpsultan kültür sanat sezonu başlayacak
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İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2018-2019 kültür sanat sezonunu "Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı" ile açacak.

Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek çalıştaya, kültür dünyasından birçok isim katılacak.

Çalıştayda yer alan komisyonlarda Eyüpsultan'da yapılabilecek farklı çalışmalara odaklanılacak ve yeni fikirler tartışılacak.

Ortaya çıkacak görüşlerin birçok yeni nitelikli çalışma için başlangıç olması hedeflenen Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı'nda, Eyüpsultan'ın kültürel hayatıyla ilgili konular konuşulacak.

"Kültür ve Mekan İlişkisi", "Gelenekli Sanatlar", "Tiyatro", "Sinema", "Dil ve Edebiyat", "Görsel Sanatlar", "Şehir Kimliği" ve "Kamu Yayımcılığı" komisyonlarında Eyüpsultan'ın kültür sanat hayatına farklı perspektifler sunulacak.

- Kapanışta "Yansımalar" konseri

Komisyonlarda Savaş Çevik, Mehmet Lütfi Şen, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Fatih Bulut, Yasin Çetin, Rüstem Mürseloğlu, Samed Karagöz, Ubeydullah Sezikli, Mehmet Narlı, Aynur Can, İhsan Kabil, Faysal Soysal, Selim Sina Berk, Murat Özer, Muhammed Anbarlı, Süleyman Faruk Göncüoğlu, Abdurrahman Demirel, Celalettin Çelik ve Alim Arlı gibi alanında uzman isimler yer alacak.

Çalıştay, "Yansımalar" grubunun müzik dinletisiyle sona erecek.

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