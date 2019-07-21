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Eyüpsultan Meydanı'nda 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Bilgi Evi öğrencileri ve Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi tarafından, kan vermenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Her Bağış Bir Hayat" etkinliğinde 150 ünite kan bağışı...

Eyüpsultan Meydanı'nda 150 ünite kan toplandı
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Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Bilgi Evi öğrencileri ve Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi tarafından, kan vermenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Her Bağış Bir Hayat" etkinliğinde 150 ünite kan bağışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Meydanı'nda kan vermenin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen ve vatandaşlarca yoğun ilgi gösterilen programda, 150 ünite kan toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kan vermenin önemine vurgu yaparak, bunun hayati konulardan biri olduğunu belirtti.

Köken, "Başa gelmeden anlaşılmıyor. Ancak bir bağış bir hayat demek. Bu tür projeler de bu önemli konuya farkındalığı artırıyor. Üstelik Bilgi Evi öğrencilerimizin bu organizasyonun içinde yer alması da gurur verici. Kendilerine ve zor günlerimizdeki en büyük dostumuz Kızılay'ımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ise Eyüpsultan Belediyesi ile gelecek dönemlerde de kan bağışı programları yapacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için çok anlamlı. Küçük yaşta olan ama gelecekte toplumu şekillendirecek çocuklarımızla birlikteyiz. Çocuklarımızın küçük yaşta bu tarz projelerle uğraşması, gelecekte ülkemizi emin ellere emanet edeceğimizin göstergesidir. Belediye Başkanımız Deniz Köken'e ve Bilgi Evi öğrencilerine çok teşekkür ederim."

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