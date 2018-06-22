Eyüpsultan'da eğitim yatırımı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, 4,5 yılda 14 okulu yıkılıp yeniden yaparken, 16 okulu ise güçlendirme çalışmaları ile deprem riskine karşı hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alibeyköy Anadolu Lisesi, Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu, Serdar Aksun Anaokulu, Kemerburgaz Ragıp Kumangil İlkokulu, Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dede Korkut Ortaokulu, Alibeyköy Ortaokulu, Düğmeciler Anaokulu, Vatan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Esentepe İlkokulu, İslambey İlkokulu hizmete alındı.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ise yapımı devam eden Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan İlk-Ortaokulu, Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitime başlayacak.

Okulların temizlik malzemesi ihtiyaçları da belediye tarafından karşılandı.

Okulların günlük temizlik işleri için tam zamanlı çalışan 115 sabit temizlik personeli, ayda bir defa detaylı genel temizliği için 10 kişilik gezici temizlik ekibi personeli, 2 şoför ve 1 şef olmak üzere toplam 128 personel okullarda 7/24 mesai yapıyor.

Bu işlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri ise okullara her ay düzenli olarak gönderiliyor. Okullara verilen destek ile 75 devlet okulundan 66'sı hijyenin ve mükemmelliğin bir kanıtı olan "Beyaz Bayrak" aldı.