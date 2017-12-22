Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Eyüpsultan'da hırsızlık iddiası

- Kuyumcudaki müşterinin çantasını çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan'da hırsızlık iddiası

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'daki bir kuyumcuda meydana gelen olayda iş yerine müşteri olarak gelen Gökçen T.'nin çantasını çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan Camisi yanındaki kuyumcunun ortağı Mahmut Kılıç, saat 15.00 sularında 3 kişinin yoğun saatte dükkana girdiğini anlattı.

Kılıç, "Müşterimiz çantasını arkadaki sandalyenin üzerine koyup tezgahta ürünlere bakıyordu. O sırada dükkana giren üç kadından birisi tezgahtaki diğer arkadaşımızı çeyrek altın sorarak oyalamaya çalıştı. Biri arka tarafta sandalye üzerindeki çantayı alırken diğeri de gözcülük yapıyordu. Müşteri arkasına dönüp çantasının olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kamerasına bakarak hırsızları biraz ileride sokak arasında yakalayıp polise teslim ettik. Çantayı da sahibine verdik." diye konuştu.

İçinde yüklü miktarda para olduğu öğrenilen çantayı sahibine teslim eden kuyumcu ve çalışanları, olay yerine polis çağırdı.

Hırsızlık zanlıları gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultanda Kuyumcu Soygunu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5