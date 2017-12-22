Eyüpsultan'da hırsızlık iddiası

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'daki bir kuyumcuda meydana gelen olayda iş yerine müşteri olarak gelen Gökçen T.'nin çantasını çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan Camisi yanındaki kuyumcunun ortağı Mahmut Kılıç, saat 15.00 sularında 3 kişinin yoğun saatte dükkana girdiğini anlattı.

Kılıç, "Müşterimiz çantasını arkadaki sandalyenin üzerine koyup tezgahta ürünlere bakıyordu. O sırada dükkana giren üç kadından birisi tezgahtaki diğer arkadaşımızı çeyrek altın sorarak oyalamaya çalıştı. Biri arka tarafta sandalye üzerindeki çantayı alırken diğeri de gözcülük yapıyordu. Müşteri arkasına dönüp çantasının olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kamerasına bakarak hırsızları biraz ileride sokak arasında yakalayıp polise teslim ettik. Çantayı da sahibine verdik." diye konuştu.

İçinde yüklü miktarda para olduğu öğrenilen çantayı sahibine teslim eden kuyumcu ve çalışanları, olay yerine polis çağırdı.

Hırsızlık zanlıları gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.