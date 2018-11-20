Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya partnerday vantara Hitachi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

Eyüpsultan'daki okullara temizlik desteği

- Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik personelinin yıl boyunca hizmet verdiği okullar için 102 temizlik personeli, 2 şoför ve bir şef görevlendirildi

Eyüpsultan'daki okullara temizlik desteği
banner17

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, okullarda çocuklara daha temiz ve steril bir ortam sunabilmek için ilçedeki devlet okullarına temizlik desteği sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede bulunan 78 devlet okulunun temizliği yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik personelinin yıl boyunca hizmet verdiği okullar için 102 temizlik personeli, 2 şoför ve bir şef görevlendirildi.

Ayrıca, her okulun ayda bir kez zemin otomatı ile detaylı genel temizliği 9 kişilik gezici temizlik ekibi tarafından yapılırken, her ay düzenli olarak okullara temizlik malzemesi de gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Bülent Yıldız, çocukların başarısı ve sağlığı açısından temizliğin çok önemli olduğunu kaydetti.

Belediyenin bu konuda okullara büyük bir katkı sunduğunu belirten Yıldız, "Bizim okulumuzda şu an sabit 2 temizlik personeli var. Ek olarak belediyemiz her ay malzeme desteği sağlıyor ve çok memnunuz. Velilerimizin bize geri dönüşleri de oldukça memnun edici." ifadelerini kullandı.

Alibeyköy Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu velilerinden Canan Arslan ise okulun temizliğinden çok memnun olduğunu aktararak, gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderdiğini vurguladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan BelediyesiOkulTemizlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1