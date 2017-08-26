Eyüp'te iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Eyüp'te devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

İddiaya göre Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Güzeltepe Mevkisi, TEM Alibeyköy Kavşağı yakınlarında inşaatı süren lüks bir sitede işçilerin üzerine kalas düştü.

Kalasın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralı işçilerden Mahmut Göl (43) müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yaralı diğer 3 işçi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmuyor.

Site güvenliği basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.