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Ezanı güzel okuma yarışmasında engelli öğrenciden başarı

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen yarışmada birinciliği görme engelli öğrenci Abdulkerim Yıldız elde etti

Ezanı güzel okuma yarışmasında engelli öğrenciden başarı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda görme engelli öğrenci Abdulkerim Yıldız büyük başarı elde etti. Yıldız, güzel ezan okuma yarışmasının birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imam hatip ortaokulları arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Karlıova Ulu Camisi'ndeki yarışmaya 10 imam hatip ortaokulundan 17 öğrenci katıldı.

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, böyle güzel yarışmaya şahitlik yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Burada güzel kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyarak Kur'an-ı bir kez daha sevdirmenin bir kez daha okumaya bizleri teşvik etmenin gayreti içinde bulundular." diyen Engin, öğrencilerin bu güzel yoldan hiç ayrılmamaları, ailelerine, çevrelerine, topluma bu güzelliklerle örnek olmalarını diledi.

Engin, "Son dönemde toplumları içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkaracak olan Kur'an-ı Kerim'i genç nesillere sevdirmenin yolu da bu olacaktır. Bu anlamda bu genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onları yalnız bırakmayan, onların yetişmesinde emeği geçen ailelerine, kardeşlerine, onları en güzel yetiştiren öğretmenlerine, okul yöneticilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra katılımcı öğrenciler dereceye girmek için yarıştı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Karlıova Şehit Hacı Alan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Amil birinci, Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ebubekir Yararlı ikinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Davut Burkay üçüncü oldu.

Genç Sada Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ise Solhan Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi görme engelli Abdulkerim Yıldız birinci, Genç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Döner ikinci, 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Bedir Emen ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve plaketin yanı sıra altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Arslan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.


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Birinci OlduEngelliGörmeöğrenci
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