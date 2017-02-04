F-35'lerin maliyeti ilk kez 100 milyon doların altına indi

WASHINTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin, 90 adet F-35 savaş uçağı için 8,5 milyar dolara anlaşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yüksek maliyeti dolayısıyla eleştirdiği F-35 uçaklarının maliyeti bu anlaşmayla ilk defa adet başına 100 milyon doların altına indi.

ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin’den yapılan açıklamalarda, 90 adet F-35 savaş uçağı için 8,5 milyar dolarlık anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Anlaşma, Donald Trump'ın Pentagon'a programın maliyetinin gözden geçirilmesi talimatı vermesinin ardından geldi.

F-35 Programı'ndan sorumlu Korgeneral Chris Bogdan, programın maliyetini 728 milyon dolar düşüren anlaşmanın “Amerikalı vergi mükellefleri için adil ve iyi olduğunu” ifade etti.



Daha önceki siparişlerde adet başına 102 milyon dolara mal olan F-35 uçaklarının maliyetini 94,4 milyon dolara indirdiklerini duyuran Lockheed Martin’in açıklamasında ise “Başkan Trump’ın F-35 programıyla kişisel olarak ilgilenmesi pazarlıkları hızlandırdı ve fiyatı düşürmeye odaklanmamıza yardım etti.” ifadelerine yer verildi.

Trump, başkan seçilmesinin ardından F-35 programını yüksek maliyetinden dolayı eleştirmiş ve savunma harcamalarında tasarrufa gideceğini belirtmişti.

- F-35 Programı'na Türkiye de dahil



ABD’nin hava savaşları konusunda çığır açacağı düşünülen F-35 Programı'nda toplamda 12 farklı ülke yer alıyor.



Düşük görünürlük kabiliyeti, gelişmiş aviyonikler, üstün performanslı motor, ağ merkezli muharebe mimarisi gibi özellikleri nedeniyle beşinci nesil savaş uçağı olarak tanımlanan F-35'lerin geliştirilmesine ve üretimine katkıda bulunan 12 ülkeyi ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Güney Kore, İtalya, Danimarka, Hollanda, Japonya, Norveç, İsrail ve Türkiye oluşturuyor.



Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ortaklara teslim edileceği bildirilirken, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk 2'sini 2017'de teslim alması bekleniyor.

