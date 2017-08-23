Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Facebook Almanya'da 10 bin hesabı sildi

Facebook, Almanya'da sildiği 10 bin hesabın, 24 Eylül'de ülkede düzenlenecek seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberler ve paylaşımlar yaptığı duyurdu.

Facebook Almanya'da 10 bin hesabı sildi

BERLİN (AA) - Facebook, Almanya'da yaklaşan 24 Eylül seçimleri nedeniyle 10 bin hesabı sildiğini bildirdi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, gerçeği yansıtmayan haber ve dezenformasyon üreten on bin hesabın silindiği ifade edildi.

Facebook yönetimi seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberleri ve paylaşımları tespit ederek söz konusu paylaşımları yayan hesapları kapatma kararı almıştı.

Ayrıca haziran ayında Alman Federal Meclisinde onaylanan yasayla sosyal paylaşım sitelerine, açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getirilmişti.

Yasaya göre, suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içinde kaldırılması öngörülüyor.

Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor.

Yasa bunu yapmayan firmalara 50 milyon avroya kadar para cezası verilmesini mümkün kılıyor.

Muhabir: Cüneyt Karadağ

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFacebookHesapSilmeTeknoloji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5