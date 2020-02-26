Facebook İstasyon'a ortak oluyor

Bugün gerçekleştirilen bir törenle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan “ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi”nin Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi Facebook İstasyon’a ortak olduğu duyuruldu. Bu ortaklık kapsamında ICC Türkiye, Facebook’un geçtiğimiz Eylül ayında TOBB ve Habitat Derneği (Habitat) işbirliğiyle İstanbul’da açtığı “Facebook İstasyon”da Türkiye’deki işletmelerin sınır ötesi pazarlara erişmelerine ve ihracat alanına odaklanan çeşitli eğitimler ve programlar düzenleyecek.

Facebook İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Facebook’un İstanbul’daki topluluk merkezi, Sınırları Aşan KOBİ‘ler programı da dahil olmak üzere Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farkı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Farklı sosyal grupların, toplulukların, STK’ların, gazetecilerin, kadın girişimcilerin, geliştiricilerin bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, aynı zamanda ülkedeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek oluyor.

Bugün Facebook İstasyon’da gerçekleştirilen ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın konuşmasıyla başlayan açılış seremonisi, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, ICC Genel Sekreteri John Denton ve Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır‘ın konuşmalarıyla devam etti. TOBB, ICC ve ICC Türkiye Milli Komitesi arasında Türkiye ve bölgede girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin imzalanan işbirliği anlaşmasını takiben ise İstanbul’un girişimcilik dünyası içindeki yerine odaklanan iki panel düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, şunları dile getirdi: “Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizdeki işletmelerin kendilerini dijital okuryazarlık alanında geliştirmelerini destekliyoruz. Her biri kendi alanında oldukça değerli bu dört kurumun ortaklığının, özellikle küçük ve orta ölçekteki işletmelere ve ülkemizin ekonomisine pozitif katkısı olacaktır.”

TOBB olarak 12 Eylül’de Facebook ve Habitat işbirliğiyle bizzat açılışını gerçekleştirdikleri Facebook İstasyon’un ortaklığına ICC’yi katmaktan duydukları heyecanı dile getiren TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise şöyle konuştu: “Türkiye’de KOBİ‘ler dijital platformlar üzerinden gittikçe artan artan bir hacimde ihracat yapmakta. Bu kapsamda, ICC’nin bu ortaklığa katılımını çok değerli görüyor, hep beraber sunacağımız programların topluluk merkezimizde dijital okur-yazarlık alanında eğitim gören KOBİ’lere yurtdışına açılmalarında bir köprü görevi görmesini umut ediyoruz.”

Facebook’un Türkiye’deki insanların, toplulukların ve KOBİ‘lerin dijital becerilerini artırarak başarılı olmalarına yardımcı olma misyonunun altını çizen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş da, sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’de açtığımız ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon ile en öncelikli hedeflerimizden biri, ülkemizdeki KOBİ’lerin dijital becerilere erişerek uluslararası pazarlara ve müşterilere ulaşmalarına, satışlarını artırmalarına, büyümelerine ve daha fazla insan işe alarak topluluklarını güçlendirmelerine yardımcı olmaktı. Bu hedefle, topluluk merkezimiz faaliyete geçtiğinden bu yana ülkemizdeki işletmelerin -ve özellikle KOBİ’lerin- dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitim programı düzenliyoruz. Şimdi de, ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ortaklığıyla ülke sınırlarını aşmak isteyen KOBİ’lerimize dijital eğitimin yanı sıra dış ticaret, hukuk, dijital ekonomi, fikri mülkiyet, rekabet gibi çok çeşitli alanlarda yardımcı olabileceğimiz için çok mutluyuz.”

ICC Genel Sekreteri John Denton’da, ICC’nin temel hedeflerinden birinin şirketlerin eşit koşullara, bağlantılara ve yetilere ulaşmalarına yardımcı olmak olduğunu ve bu ortaklık ile özellikle dijital okur-yazarlık ve ihracat alanlarında Türkiye’deki KOBİ‘lerin gelişimlerine katkıda bulunacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “Facebook İstasyon’un açılışından bu yana Türkiye’deki KOBİ‘lerin ihracat alanında kendilerini geliştirmeleri ve sınırlarını aşmaları için farklı programlar ve ortaklıklar düzenliyoruz. ICC’nin Facebook, TOBB ve Habitat ortaklığına katılmasıyla topluluk merkezimizi ziyaret eden KOBİ’lerin yurt dışında işlerini büyüteceklerine inanıyorum.”

Facebook, önümüzdeki dönemde aralarında Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Ankara ve Bursa’nın da bulunduğu Türkiye’nin 12 ilinde İstanbul’daki topluluk merkezi Facebook İstasyon’un uydu merkezlerini açmayı planlıyor.