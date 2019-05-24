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Facebook kripto parası "GlobalCoin"de çalışmaları hızlandırdı

- Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi "GlobalCoin"i önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planlıyor

Facebook kripto parası
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İSTANBUL (AA) - Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi "GlobalCoin"i önümüzdeki yıl kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, kendi kripto para birimini oluşturma çalışmalarının sonuna geldi.

Facebook'un kendi geliştirdiği dijital ödeme sistemi ve GlobalCoin adını verdiği kripto para birimi, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10'dan fazla ülkede kullanıma sunulacak.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve çeşitli para transfer firmalarıyla mevzuata ilişkin ve operasyonel konularda görüşmeler gerçekleştiren şirket, kripto para projesiyle ilgili testlere bu yılın sonunda başlamayı planlıyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin kripto para projesinin fırsatlarını ve risklerini müzakere etmek için geçen ay İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

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FacebookGlobalcoinKripto Para
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