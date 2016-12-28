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Facebook'tan yanlış "güvende misin" uyarısı

ANKARA (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un güvenlik durumu kontrolü özelliği Tayland'da bombalı saldırı olduğuna dair yanlış alarm verdi.BBC'nin haberine göre, Facebook Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bombalı saldırı olduğu gerekçesiyle...

Facebook'tan yanlış

ANKARA (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un güvenlik durumu kontrolü özelliği Tayland'da bombalı saldırı olduğuna dair yanlış alarm verdi.

BBC'nin haberine göre, Facebook Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bombalı saldırı olduğu gerekçesiyle bölgedeki kullanıcılarının güvende olup olmadıklarını bildirmeleri için güvenlik durumu kontrolü özelliğini aktif hale getirdi.

Özelliğin aktif hale gelmesine Bangkok'taki hükümet binasına maytap atan bir protestocunun yol açtığı, diğer kullanıcıların da kendilerini güvende olarak etiketlediği öğrenildi.

Bu arada patlamayla ilgili bir videonun da paylaşıldığı ancak bunun 2015'te Bangkok'ta Erawan Tapınığı yakınında meydana gelen patlamaya ait olduğu belirlendi.

Facebook, Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısının ardından da Ankara'daki kullanıcılarına gönderdiği mesajda, "İyi misin? Görünüşe göre Türkiye'nin başkenti Ankara'da patlamadan etkilenen bölgedesin. Güvende olduğunu bildirerek, iyi olduğundan arkadaşlarını haberdar et. Bunu yaptığında bir bildirim alacaklar." ifadelerine yer vermişti. Kullanıcılardan güvende olup olmadığını bildirmek için "güvendeyim" veya "bölgede değilim" seçeneğini işaretlemeleri istenmişti.


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