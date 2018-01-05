Fahreddin Paşa'nın arşivi dijital ortamda

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - ANDAÇ HONGUR - Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa'nın arşivi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nca satın alınarak, dijital ortama aktarıldı ve araştırmacıların hizmetine sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yıllardır "nadir eser" alımı yapan Büyükşehir Belediyesi, 2001'den bu yana 233 bin 152 nadir eser satın aldı. Sahaflardan, kitapçılardan, şahıslardan ve müzayedelerden alınan "nadir eserler" için 21 milyon 565 bin lira ödendi.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda son olarak Fahreddin Paşa'nın arşivinin alımını gerçekleştirdi.

- 3 bin 336 belge ve resim

Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Türkkan'dan satın alınan arşiv, Urfa'da Ermeni isyanları, Hicaz seferi ve Medine Müdafaası, Mısır ve Malta'da esir olduğu dönemler, Afganistan sefirliği dönemine ait fotoğraflar, kartpostallar, harita ve belgelerden oluşuyor.

Bin 40 belge, bin 812 fotoğraf, 481 harita ve 3 kartpostal olmak üzere 3 bin 336 eserden oluşan arşiv, Atatürk Kitaplığı'nda muhafaza altına alındı. Bu belgelerin arasında Fahreddin Paşa'nın yürüttüğü çetin mücadeleye ilişkin notlar ve ailesine gönderdiği mektuplar bulunuyor.

- Eşine yazdığı mektup

Belgeler arasında yer alan, "Çocuklarımın Validesi" hitabıyla Malta'da iken eşine gönderdiği bir mektupta Paşa, "Beni muayeneye eden tabib-i resmi bir rapor verdi. 'Katiyen vahim bir maraz değildir.' diyor. Fakat isim veremiyor. Bununla 5 resim gönderdim, gözlerinizi öperim efendim." diyerek, rahatsızlığına ilişkin bilgi veriyor.

Bunun gibi pek çok kıymetli eserin bulunduğu arşivin tasnif ve katalog çalışması yapıldı. Belgeler, dijital ortama aktarılarak, araştırmacıların ve okuyucuların hizmetine sunuldu.

Arşive, Atatürk Kitaplığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan Fahreddin Paşa ile ilgili bir kitap çalışması da yapılıyor.