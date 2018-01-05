Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Fahreddin Paşa'nın arşivi dijital ortamda

- Medine Müdafii Fahreddin Paşa'nın çeşitli evrak, harita, fotoğraf ve notlardan oluşan 3 bin 336 belgelik arşivi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı tarafından satın alındı - Tasnif ve katalog çalışması yapılan belgeler, dijital ortama aktarılarak araştırmacıların ve okuyucuların hizmetine sunuldu

Fahreddin Paşa'nın arşivi dijital ortamda

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - ANDAÇ HONGUR - Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa'nın arşivi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nca satın alınarak, dijital ortama aktarıldı ve araştırmacıların hizmetine sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yıllardır "nadir eser" alımı yapan Büyükşehir Belediyesi, 2001'den bu yana 233 bin 152 nadir eser satın aldı. Sahaflardan, kitapçılardan, şahıslardan ve müzayedelerden alınan "nadir eserler" için 21 milyon 565 bin lira ödendi.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda son olarak Fahreddin Paşa'nın arşivinin alımını gerçekleştirdi.

- 3 bin 336 belge ve resim

Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Türkkan'dan satın alınan arşiv, Urfa'da Ermeni isyanları, Hicaz seferi ve Medine Müdafaası, Mısır ve Malta'da esir olduğu dönemler, Afganistan sefirliği dönemine ait fotoğraflar, kartpostallar, harita ve belgelerden oluşuyor.

Bin 40 belge, bin 812 fotoğraf, 481 harita ve 3 kartpostal olmak üzere 3 bin 336 eserden oluşan arşiv, Atatürk Kitaplığı'nda muhafaza altına alındı. Bu belgelerin arasında Fahreddin Paşa'nın yürüttüğü çetin mücadeleye ilişkin notlar ve ailesine gönderdiği mektuplar bulunuyor.

- Eşine yazdığı mektup

Belgeler arasında yer alan, "Çocuklarımın Validesi" hitabıyla Malta'da iken eşine gönderdiği bir mektupta Paşa, "Beni muayeneye eden tabib-i resmi bir rapor verdi. 'Katiyen vahim bir maraz değildir.' diyor. Fakat isim veremiyor. Bununla 5 resim gönderdim, gözlerinizi öperim efendim." diyerek, rahatsızlığına ilişkin bilgi veriyor.

Bunun gibi pek çok kıymetli eserin bulunduğu arşivin tasnif ve katalog çalışması yapıldı. Belgeler, dijital ortama aktarılarak, araştırmacıların ve okuyucuların hizmetine sunuldu.

Arşive, Atatürk Kitaplığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan Fahreddin Paşa ile ilgili bir kitap çalışması da yapılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArşivDijitalFahreddin PaşaTasnif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5