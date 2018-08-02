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Faizsiz bankacılık uygulaması insha App Store ve Google Play’de

- Albaraka Türk’ün mayıs ayında projesini duyurduğu faizsiz dijital bankacılığın yeni yüzü insha Almanya’da kullanıcıların hizmetine sunuldu - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Hayata geçirdiğimiz insha projesinin ilk adımını 20 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa’da atmaktan son derece mutlu ve gururluyuz"

Faizsiz bankacılık uygulaması insha App Store ve Google Play’de

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk’ün mayıs ayında projesini duyurduğu faizsiz dijital bankacılığın yeni yüzü insha Almanya’da kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcılar, dijital bankacılık hizmeti olan insha uygulamasını App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirebiliyor.

Albaraka Türk açıklamasına göre, faaliyetlerine dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda devam eden Albaraka Türk, solarisBank AG’nin ana bankacılık altyapısı üzerine inşa edilen, faizsiz dijital bankacılığın yeni yüzü insha uygulamasını Almanya’da kullanıcıların hizmetine sundu. Şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti olan insha, ilk etapta Almanya’da, ilerleyen dönemlerde ise kıta Avrupa’sında dijital katılım bankacılığı hizmetleri verecek.

App Store ve Google Play’den indirilebilen uygulama sayesinde kullanıcılar, bankaya gitmeden, çok kısa bir sürede herhangi bir evrak imzalamadan ücretsiz bir şekilde hesap açabilecekler.

Ayrıca insha uygulamasına sahip olanlar, ATM’lerden ayda üç defa çekim ücreti ödemeden para çekme, Single Euro Payments Area (SEPA) bölgesinde 10 adete kadar ücretsiz para transferi, Mastercard altyapılı insha Debit Kart ürününden de ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Dijital süreçler ve dijital ürünlerden meydana gelen insha fiziksel evrak ve şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Finansal hizmetlerin yanı sıra kullanıcıların günlük hayatlarına da odaklanarak hayatı kolaylaştıran bir dizi hizmet de sunan insha, kullanıcılarına Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde sesleniyor. İlerleyen dönemlerde Arapça da dil listesine eklenecek.

Kullanıcılar insha uygulamasına App Store ve Google Play’de uygulamayı indirerek erişebiliyor. www.getinsha.com web adresinden de ürün ve hizmetler ile ilgili detaylı bilgi alabiliyorlar.


- "Dijitalleşmeye önemli yatırımlar yapıyoruz"


insha projesinin Avrupa pazarına giriş stratejilerinin ilk adımı olduğunu belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka Türk olarak dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz doğrultusunda dijitalleşmeye önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunun bir yansıması olarak hayata geçirdiğimiz insha projesinin ilk adımını 20 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa’da atmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Gerek Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın gerekse diğer ülke Müslümanların yaşadığı bankacılık sorunlarına bir çözüm getirmek, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuzu bir adım daha ilerletmek ve en önemlisi de katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmek amacıyla insha gibi yenilikçi bir uygulama hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.


- Yenilikçi insha Uygulaması ile hayatı kolaylaştıracağız”


Tamamen dijital süreçler ve dijital ürünlerden meydana gelen insha uygulamasının fiziksel evrak ve şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdığını ifade eden insha Yönetici Direktörü Yakup Sezer, "insha ile kullanıcılara finansal ihtiyaçlarını birkaç dakika içerisinde çözme imkanı sunarken, aynı zamanda kullanıcılarının günlük hayatlarına odaklanarak onlara hayatlarını kolaylaştıracak bir dizi uygulamayı da adım adım hayata geçirmeyi hedefliyoruz. insha kullanıcıları bu yenilikçi yaklaşımla hem finansal hizmetlerini kolayca karşılayabilecek hem de arkadaşlarıyla sohbet eder gibi sıcak ve samimi destek alabilecekler." bilgilerini verdi.

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